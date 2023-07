WhatsApp va déployer les vidéos instantanées

Envoyer un message vidéo est aussi simple qu’envoyer un message vocal . Il suffit d’appuyer pour passer au mode vidéo, puis de maintenir appuyé pour enregistrer la vidéo. Vous pouvez également faire glisser vers le haut pour verrouiller et enregistrer en mains libres. Les vidéos seront lues automatiquement sans le son lorsqu’elles seront ouvertes, et appuyer sur la vidéo activera le son. Les messages vidéo sont protégés par le chiffrement de bout en bout .

À travers une publication sur Facebook, Mark Zuckerberg vient d'annoncer une nouveauté formidable à venir sur WhatsApp. Les utilisateurs vont bientôt pouvoir enregistrer des vidéos courtes qu'ils pourront envoyer aussi rapidement qu'un message vocal ! Selon les informations que l'on a pour l'instant, les vidéos pourront durer jusqu'à 60 secondes et seront systématiquement sans audio lors de la première lecture chez votre destinataire. Cette approche a été choisie pour éviter le lancement de la vidéo par erreur accompagné d'un son qui pourrait déranger l'environnement de l'utilisateur, celui-ci devra activer manuellement le volume de la vidéo.

Afin de simplifier l'envoi des vidéos "prise sur l'instant", Mark Zuckerberg vient d'annoncer le déploiement imminent des "vidéos instantanées", un bouton qui permettra d'enregistrer une vidéo rapidement et l'envoyer tout de suite à votre correspondant, celle-ci s'affichera en forme de rond.

