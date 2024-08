WhatsApp se prépare à l'interopérabilité avec les autres messageries instantanées

Après les ports USB-C obligatoires sur tous les appareils électroniques, l'ouverture aux stores tiers, l'obligation des paiements tiers sur les applications... L'une des dernières idées de l'Union européenne pour bousculer les géants américains, c'est l'obligation d'ouvrir les messageries instantanées entre-elles afin qu'un utilisateur sur WhatsApp puisse envoyer un message vers un utilisateur Signal. WhatsApp se prépare actuellement à cette grande transition inconnue jusqu'ici !

WhatsApp travaille sur l'interopérabilité

WhatsApp, le service de messagerie appartenant à Meta, est sur le point de réaliser un grand pas en avant vers l'interopérabilité avec d'autres services de messagerie cryptée. Cette initiative ambitieuse est motivée par la nécessité de se conformer aux exigences strictes de la législation européenne sur les marchés numériques (DMA), une réglementation conçue pour encourager la concurrence et réguler les plateformes numériques dominantes.



En septembre dernier, l'Union européenne a identifié Meta, comme l'un des "leaders" dans le secteur numérique, aux côtés de géants technologiques tels que Google, Amazon, Apple, Microsoft, et ByteDance. Cette désignation impose à ces entreprises de permettre à d'autres acteurs d'accéder à leurs services de base, leur laissant un délai de six mois pour s'ouvrir à la concurrence.

Avec la date limite de mise en application complète du DMA fixée à mars 2024, WhatsApp travaille contre-la-montre pour aligner ses services avec les nouvelles réglementations. Ces efforts ne sont pas nouveaux ; en effet, depuis deux ans, WhatsApp s'est lancé dans le développement de fonctionnalités permettant l'interopérabilité, anticipant les demandes du DMA.

À quoi ça sert exactement ?

L'interopérabilité, dans sa phase initiale, permettra l'échange de divers types de contenu, notamment des textes, des images, des messages vocaux, des vidéos et des fichiers. WhatsApp prévoit d'intégrer progressivement la prise en charge des appels et des discussions en groupe, conformément aux directives de l'UE.



Pour faciliter cette nouvelle fonctionnalité, WhatsApp envisage de placer les messages provenant d'autres services dans un espace distinct au sein de la boîte de réception des utilisateurs, garantissant ainsi une expérience utilisateur cohérente et organisée. L'échange de messages nécessitera que les applications externes utilisent le protocole de cryptage Signal pour se connecter aux serveurs de WhatsApp, bien que la plateforme autorise l'utilisation de protocoles de cryptage alternatifs, à condition qu'ils répondent à ses normes de sécurité élevées.



Meta a annoncé qu'elle dévoilerait en détail sa stratégie pour WhatsApp et Messenger en mars, fournissant un calendrier étendu pour l'implémentation de ces changements. Cette étape représente un défi considérable pour WhatsApp, qui cherche à trouver un équilibre entre la facilitation de l'interopérabilité pour des tiers et le maintien de ses standards élevés en matière de confidentialité et de sécurité.



