WhatsApp va se conformer à la loi européenne sur l'interopérabilité des messageries

L'Europe fait bouger les politiques chez les géants de la technologie, après avoir imposé l'USB-C comme connectique unique et l'ouverture aux stores tiers sur iOS, une nouvelle loi va bientôt entrer en vigueur : l'interopérabilité des messageries. Cette décision n'a qu'un seul but : éviter la domination des messageries comme WhatsApp ou encore Facebook Messenger. Meta se prépare, Apple résiste !

WhatsApp semble accepter cette nouvelle loi européenne

Aujourd'hui, quand vous communiquez sur iMessage, vous pouvez envoyer des messages uniquement à des correspondants qui possèdent un produit Apple avec iMessage. Même son de cloche pour WhatsApp, si vous souhaitez discuter avec un proche, il faudra que lui aussi ait téléchargé l'application. Le problème, c'est que ce type d'approche motive à faire grandir les géants comme WhatsApp qui est aujourd'hui le numéro 1 sur le marché des messageries instantanées sur iOS et Android.



Cette domination, Meta la mérite, car l'entreprise travaille quotidiennement à l'introduction de nouvelles fonctionnalités sur WhatsApp et fait beaucoup d'efforts pour attirer de nouveaux utilisateurs. Cependant, est-ce vraiment bénéfique d'avoir WhatsApp en première place sur le marché depuis plus de 10 ans ? Pour l'Union européenne, la réponse est bien évidemment non, car des géants comme WhatsApp ou encore Facebook Messenger bloquent toute la visibilité des petites messageries instantanées qui aimeraient bien, elles aussi, laisser leur empreinte dans ce paysage dominé par Meta.

L'une des dernières idées de l'Union européenne, c'est de forcer les géants des messageries instantanées à s’étendre à d'autres plateformes. Avec cette nouvelle loi, un utilisateur WhatsApp pourrait discuter avec une personne chez Signal, chez Apple avec iMessage ou encore chez Telegram. Cette loi veut briser les frontières pour permettre à chacun de choisir l'application qu'il préfère sans obliger son correspondant à la télécharger.



Du côté d'Apple, il est hors de question d'ouvrir les iMessage pour des échanges de messages hors de son écosystème. Pour éviter d'être concerné par cette loi, Apple a affirmé que les utilisateurs européens d'iMessage sont peu nombreux comparés à ceux de certains concurrents. Une déclaration assez surprenante, car en Europe, Apple a une part de marché de 32% avec iOS, ce qui donne accès à iMessage à 144 millions de personnes qui n'ont même pas besoin de télécharger une application puisque c'est directement intégré dans l'application Messages qui est préinstallée !

Apple a envoyé une réclamation à l'UE pour ne pas être concerné par la loi, la firme de Cupertino devra remettre des statistiques détaillées sur l'utilisation d'iMessage en Europe dans les prochains mois.

WhatsApp se prépare

Selon un récent article de WAbetainfo, WhatsApp ne va faire aucune résistance dans l'ouverture des messages vers d'autres plateformes. La célèbre messagerie instantanée de Meta est en train de s'organiser pour que ses utilisateurs puissent envoyer prochainement des messages vers d'autres messageries, même celles qui n'appartiennent pas à Meta.

Dans une capture d'écran on se rend compte que WhatsApp travaille sur une nouvelle section consacrée aux nouvelles réglementations européennes. Comme elle est encore en cours de développement, cette section n'est toujours pas prête, elle semble vide et elle n'est pas accessible aux utilisateurs, mais son titre nous confirme qu'ils y travaillent maintenant.

Maintenant deux questions se posent :

Est-ce que les messages entre utilisateurs WhatsApp et entre utilisateurs de deux plateformes différentes pourront être regroupés dans l'onglet des discussions ?

Est-ce que le cryptage de bout en bout sera préservé quand un message sortira de l'application WhatsApp pour aller sur le serveur de Telegram (par exemple) ?

Il est certain que l'équipe WhatsApp travaille actuellement sur une réponse à ces deux questions. Cette nouvelle loi européenne s'annonce prometteuse et ambitieuse, elle va permettre de casser les frontières entre toutes les applications de messageries instantanées et offrir l'opportunité à chacun de choisir son application préférée sans avoir besoin d'en télécharger 10 différentes pour pouvoir communiquer avec tout le monde.

