WhatsApp teste des suggestions d’écriture assistées par IA sur iPhone

WhatsApp teste sur iOS une nouvelle fonctionnalité d’assistance à l’écriture par intelligence artificielle. Inspirée des outils déjà présents dans d’autres systèmes d’IA, comme Apple Intelligence, elle propose de reformuler ou d’améliorer automatiquement vos messages pour les rendre plus clairs, professionnels ou adaptés à différents tons.

WhatsApp teste des suggestions d’écriture assistées par IA sur iOS

WhatsApp explore de nouvelles façons d’améliorer l’expérience de rédaction sur iPhone. Dans la dernière version bêta iOS distribuée via TestFlight, l’application introduit un outil appelé « Aide à l’écriture ». Ce système propose des suggestions de reformulation adaptées au ton souhaité par l’utilisateur, facilitant ainsi la création de messages plus fluides, professionnels ou humoristiques.

Lorsque l’option « Traitement privé » est activée dans les paramètres de l’application, une nouvelle icône en forme de stylo remplace celui du sticker dans la barre de saisie. En appuyant dessus, l’utilisateur accède à des propositions de réécriture basées sur cinq tonalités :

Reformuler : améliore la clarté sans changer le sens.

: améliore la clarté sans changer le sens. Professionnel : rend le message plus formel.

: rend le message plus formel. Drôle : ajoute une touche humoristique.

: ajoute une touche humoristique. Soutien : adoucit le ton et apporte du réconfort.

: adoucit le ton et apporte du réconfort. Correction : corrige les fautes d’orthographe et de grammaire.

Après avoir consulté les suggestions, l’utilisateur peut choisir de conserver le message original ou d’adopter l’une des propositions. Les destinataires ne sauront pas si l’IA a été utilisée pour rédiger le message.

Ce type de suggestions d’écriture est désormais une fonctionnalité basique que l’on retrouve dans la plupart des systèmes d’intelligence artificielle. C’est d’ailleurs le cas avec Apple Intelligence, qui propose depuis un an des outils similaires pour améliorer ou reformuler automatiquement le texte dans les applications Apple.

Meta précise que cette fonctionnalité est désactivée par défaut et nécessite une activation manuelle. Les messages sont traités de manière anonyme et cryptée, sans stockage des données utilisateur. L’outil se limite au message actuellement saisi et ne parcourt pas l’historique des conversations.

Actuellement en phase de test, cette fonctionnalité n’a pas encore de date de lancement officielle. Cependant, étant donné l’engagement de Meta à intégrer l’IA dans ses applications, une disponibilité plus large est attendue prochainement.



Via