Snapseed ajoute des filtres rétro Kodak, Fuji, Agfa et Polaroid

Google ajoute l'appareil photo rétro « Snapseed » à son application iOS avec des préréglages de films classiques.



En juin dernier, la firme de Mountain View a discrètement relancé et amélioré Snapseed sur iOS, aboutissant à une nouvelle fonctionnalité amusante : l'appareil photo Snapseed. Introduit dans la version 3.11, ce mode appareil photo intégré apporte une touche nostalgique à la photographie sur iPhone grâce à une émulation de films rétro en temps réel.

Snapseed la joue rétro

Conçu autour de la créativité, du contrôle et de votre style personnel, l'appareil photo Snapseed vous permet de capturer des photos à l'aide de filtres prédéfinis inspirés de films argentiques emblématiques :

KP1 — Kodak Portra 400

KP2 — Kodak Portra 160

KG1 — Kodak Gold 200

KE1 — Kodak E200

FS1 — Fuji Superia 200

FS2 — Fuji Superia 800

FP1 — Fuji Pro 400H

AG1 — Agfa Optima 200

AS1 — Agfa Scala 200

PD1 — Polaroid 600

TC1 — Technicolor

Vous pouvez également appliquer ces "Films" après la prise de vue en allant dans "Outils". Mais le mode "appareil photo", qui n'est pas activé chez tout le monde, est plus captivant que jamais avec une interface qui adopte un design skeuomorphique, une animation de rembobinage de film réaliste lors du changement de préréglage. Personnalisez davantage votre style grâce à six thèmes de couleurs (Éditeur, Crépuscule, Négatif, Acier, Brume, Profondeur), des commandes pour le flash et des raccourcis pour basculer facilement entre les caméras avant et arrière ou revenir à l'application principale. Le viseur affiche un aperçu en temps réel du style et de l'intensité du filtre, mais le grain argentique n'apparaît qu'après la prise de vue.



Accédez rapidement à l'appareil photo Snapseed en l'ajoutant comme raccourci dans le Centre de contrôle (recherchez « Snapseed ») ou en l'associant au bouton de contrôle de l'appareil photo sur les modèles d'iPhone compatibles (via Réglages > Appareil photo).



Depuis mi-2025, Google met régulièrement à jour Snapseed sur iOS, modernisant l'éditeur principal et ajoutant désormais ce mode appareil photo ludique. Entièrement gratuit et sans publicité, il rappelle les débuts d'applications comme Instagram et Hipstamatic. Malheureusement, les utilisateurs Android attendent toujours une mise à jour similaire.

Télécharger l'app gratuite Snapseed