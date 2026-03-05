OpenAI lance GPT 5.4, le modèle IA qui contrôle votre ordinateur

OpenAI vient de dévoiler GPT-5.4, son nouveau modèle phare pensé pour le travail professionnel et les agents autonomes. Une mise à jour substantielle qui positionne ChatGPT bien au-delà du simple assistant conversationnel et qui intéresse forcément quiconque utilise des outils IA au quotidien, sur Mac, iPhone ou ailleurs.

Un modèle qui prend les commandes de votre ordinateur

La nouveauté la plus marquante de GPT-5.4, c'est sa capacité native à utiliser un ordinateur. Concrètement, le modèle peut analyser des captures d'écran, cliquer, taper au clavier et naviguer dans des applications sans intervention humaine. Sur le benchmark OSWorld-Verified, il atteint 75% de réussite, surpassant même les performances humaines estimées à 72,4%.

Cette orientation "computer use" s'inscrit dans une tendance de fond : Google, Anthropic, Microsoft et Adobe ont tous lancé leurs propres outils agentiques ces derniers mois. OpenAI accélère la cadence avec GPT-5.4 en intégrant ces capacités directement dans son modèle généraliste, plutôt que dans un outil séparé.

Pour les utilisateurs Apple, cela ouvre des perspectives concrètes : imaginer un agent capable de gérer des fichiers sur macOS, remplir des tableurs Numbers ou automatiser des workflows entre applications sans s'appuyer sur les raccourcis natifs.

Plus fiable, plus rapide, plus polyvalent

GPT-5.4 améliore aussi sensiblement la qualité factuelle : les affirmations incorrectes sont 33% moins fréquentes que dans GPT-5.2, et les réponses erronées globalement 18% moins nombreuses. Sur les tâches de type tableurc comme exercices qu'un analyste financier junior pourrait réaliser, le modèle grimpe à 87,3% contre 68,4% pour son prédécesseur.

La recherche web bénéficie également d'une refonte. GPT-5.4 est désormais capable de croiser plusieurs sources de manière persistante pour répondre à des questions complexes, là où les versions précédentes abandonnaient plus vite la piste.

Côté disponibilité, GPT-5.4 Thinking remplace GPT-5.2 Thinking pour les abonnés ChatGPT Plus, Team et Pro dès aujourd'hui. L'ancienne version reste accessible jusqu'au 5 juin 2026. Dans l'API, la tarification passe à 2,50 $ pour un million de tokens en entrée contre 1,75 $ pour GPT-5.2. Une hausse justifiée, selon OpenAI, par le gain d'efficacité global du modèle.



