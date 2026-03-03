Vinted, Leboncoin : la nouvelle arnaque au remboursement générée par l'IA

Vinted figure parmi les applications les plus téléchargées sur l'App Store, mais cette plateforme ultra prisée est aujourd'hui le théâtre d'une fraude redoutable. Des acheteurs malveillants exploitent désormais l'intelligence artificielle pour simuler des dommages sur les articles reçus, dans le but de se faire rembourser tout en conservant le produit intact, sans que le service client n'intervienne.

L’IA générative au service de l'arnaque au remboursement

La technique classique du faux remboursement consiste à déclarer un colis non reçu ou gravement détérioré pour obtenir la restitution des fonds versés auprès du support client. Si cette méthode pénalisait déjà fortement les vendeurs réguliers, l'utilisation massive d'outils d'intelligence artificielle accessibles directement depuis n'importe quel smartphone ajoute un niveau de réalisme visuel qui trompe très facilement les vérifications automatisées.

Le cas de l'utilisateur Paingout sur le X illustre parfaitement cette nouvelle menace, puisqu'il a vu son acheteuse obtenir gain de cause en fournissant une simple image générée par ordinateur d'un livre soi-disant abîmé. La photographie montrait l'ouvrage complètement déchiré sur un carton froissé, une mise en scène dramatique créée de toutes pièces qui a pourtant suffi à convaincre la plateforme d'annuler la transaction.

Une modération automatisée qui pénalise les vendeurs

Face à la multiplication de ces fausses preuves visuelles, les équipes de Vinted semblent dépassées et s'en remettent à des processus de validation superficiels qui donnent presque toujours raison à l'escroc. Dans le dossier mentionné précédemment, le service client a catégoriquement refusé d'écouter les arguments du vendeur lésé, ignorant sa demande légitime d'obtenir des clichés supplémentaires qui auraient facilement prouvé la supercherie.

Les failles liées à la modération des plateformes tierces rendent les transactions entre particuliers de plus en plus risquées face aux dérives de l'IA. Vous devez donc redoubler de prudence lors de vos prochaines ventes en ligne, en documentant soigneusement chaque étape de l'emballage de vos colis pour anticiper d'éventuels litiges.

Voilà pourquoi vous ne devez plus JAMAIS utiliser @vinted. Vraiment. L’acheteuse a ouvert un litige avec une photo générée par IA, et @vinted valide son litige sans la moindre hésitation. pic.twitter.com/vOXR31qRuI — Paingout (@Paingout) March 1, 2026

Comment sécuriser vos expéditions

Pour éviter de tomber dans ce piège, prenez l'habitude de filmer systématiquement la préparation de votre colis avec votre iPhone, de l'emballage soigné de l'objet jusqu'à la fermeture définitive du carton. Photographiez également le bordereau d'envoi collé sur la boîte sous plusieurs angles pour attester de son état irréprochable avant le dépôt physique en point relais.

Enfin, en cas de litige suspect, exigez du support client qu'il demande à l'acheteur une vidéo du produit abîmé tenu en main ou photographié sous un angle spécifique. L'intelligence artificielle peine encore à générer des séquences vidéo parfaitement fluides ou à s'adapter à des contraintes physiques très précises sans laisser apparaître de grossiers défauts visuels.



Enfin, le moins risqué reste de vendre en face à face. La transaction pourrait mal se passer mais, au moins, ce ne sera pas à cause de l'IA.

