iOS 27 : la longue indexation est normale selon Apple

Vous avez probablement remarqué l'encart dans l'app Réglages qui vous dit que l'appareil indexe vos données. Et bien, comme de nombreux utilisateurs passés sur la première bêta d’iOS 27, iPadOS 27 ou encore macOS 27 Golden Gate, nous avons ce message depuis une semaine.

Le problème observé

Le problème est le suivant : l’indexation (qui sert surtout à la recherche Spotlight) prend beaucoup plus de temps que d’habitude. Apple a finalement communiqué sur ce sujet.



Après la mise à jour, de nombreux utilisateurs rapportent que :

Spotlight met plusieurs heures (voire plusieurs jours) à indexer le contenu.

La recherche est très lente ou renvoie des résultats incomplets pendant plusieurs jours.

Le phénomène est particulièrement visible sur les Mac et les iPhone avec beaucoup de données (photos, fichiers, messages, etc.).

Pourquoi cette indexation est-elle si longue ?

Selon Apple, ce retard est normal et s’explique par plusieurs raisons :

Refonte profonde du moteur d’indexation

Apple a entièrement retravaillé le système d’indexation pour mieux supporter Apple Intelligence, le nouveau Siri et les fonctionnalités de recherche contextuelle. Pourtant, le nouveau Siri AI n'est pas disponible en Europe. Indexation plus intelligente et plus complète

Le nouveau système indexe non seulement le nom des fichiers, mais analyse aussi le contenu (texte dans les images, contexte des conversations, etc.). Cela prend beaucoup plus de temps au premier passage. Priorité donnée à la performance

Apple a volontairement limité la vitesse d’indexation pour ne pas trop solliciter le processeur et la batterie, surtout sur les anciens appareils. Cf l'indexation qui réduit l'autonomie de l'iPhone.

Combien de temps ça va durer ?

Apple indique que :

Sur un iPhone ou iPad récent : quelques heures à 1-2 jours.

Sur un Mac avec beaucoup de données : jusqu’à 3 à 7 jours selon la quantité de contenu.

Une fois l’indexation initiale terminée, les recherches redeviennent très rapides et bien plus pertinentes qu’avant. Le souci, c'est que nos deux iPhone de tests sous iOS 27 affichent toujours le message d'indexation à l'heure de ces lignes...



Apple indique que l'astuce consiste à laisser votre appareil branché et en charge la nuit pour accélérer le processus.



Combien de temps a pris l’indexation sur votre appareil après la mise à jour ? En tout cas, les performances largement améliorées permettent d'avoir une bêta iOS 27 plus rapide que la version finale d'iOS 26.