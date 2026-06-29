Apple déploie iOS, iPadOS et macOS 26.5.2 avec des correctifs de sécurité

Apple déploie iOS 26.5.2, ainsi que iPadOS 26.5.2 et macOS 26.5.2. Si cette mise à jour n'apporte aucune nouvelle fonctionnalité, elle corrige des failles de sécurité importantes. Une installation rapide est donc vivement recommandée sur tous les appareils compatibles.

iOS, iPadOS et macOS 26.5.2 sont disponibles

Apple vient de publier iOS 26.5.2, une mise à jour discrète mais qui mérite votre attention immédiate. Pas de nouvelles fonctionnalités au programme, pas de changements visuels : cette version est entièrement dédiée à la sécurité (comme souvent). C'est précisément ce type de mise à jour qu'il ne faut pas laisser traîner.



Les notes de version officielles sont laconiques : "Cette mise à jour fournit des correctifs de sécurité pour votre iPhone." Le détail des vulnérabilités comblées sera publié sur la page dédiée d'Apple dans les heures suivant le déploiement, avec leurs identifiants CVE et leur niveau de criticité. Il est conseillé de la consulter pour évaluer l'urgence selon votre usage.

iPadOS 26.5.2 et macOS 26.5.2 sont sortis simultanément avec le même périmètre de correction, confirmant qu'il s'agit de vulnérabilités touchant le socle commun de la plateforme Apple plutôt que des composants spécifiques à l'iPhone.



Pour les utilisateurs encore sous iOS 26.5 ou une version antérieure, la procédure est simple et habituelle : Réglages, Général, Mise à jour logicielle. La mise à jour est disponible dès maintenant sur tous les iPhone compatibles avec iOS 26.



Apple travaille en parallèle sur iOS 26.6, actuellement en bêta, dont le contenu reste pour l'instant très limité en termes de nouveautés visibles. Au moins une mise à jour supplémentaire est donc à prévoir avant l'automne.



Même si l'attention est désormais tournée vers iOS 27, il reste essentiel de mettre à jour son iPhone dès qu'une nouvelle version est disponible. Ces mises à jour corrigent souvent des failles de sécurité importantes. Mieux vaut ne pas les négliger : on a facilement tendance à penser que les cyberattaques n'arrivent qu'aux autres, jusqu'au jour où elles nous concernent.