9 nouveaux émojis arrivent bientôt sur iOS 27 !

Apple continue d’enrichir son clavier émoji avec neuf nouvelles icônes qui feront leur apparition dans iOS 27 (et probablement les mises à jour équivalentes sur macOS 27, iPadOS 27, etc.). Ces ajouts, validés par le Consortium Unicode, apportent une touche de fraîcheur et de diversité au quotidien.

Quels sont les nouveaux émojis ?

D’après les premières images partagées par Jennifer Daniel, responsable du design émoji chez Google et membre du sous-comité Unicode, on devrait découvrir prochainement :

Des expressions faciales plus nuancées

Des objets du quotidien revisités

Des symboles culturels ou pratiques

Ces nouveaux venus rejoindront la vaste famille déjà présente sur iPhone, iPad et Mac, rendant les conversations encore plus expressives.



On retrouve ainsi un visage craquelé, signe du pouce vers la gauche, signe du pouce vers la droite, papillon monarque, cornichon, phare, météore, gomme, filet à poignée.

Pourquoi certains émojis paraissent-ils familiers ?

Jennifer Daniel explique sur son Substack que de nombreux nouveaux émojis reprennent ou raffinent des idées déjà existantes. L’objectif est de combler des lacunes tout en maintenant une cohérence visuelle globale. Cela explique pourquoi certains designs semblent « connus » : ils s’inspirent de tendances actuelles, de besoins réels des utilisateurs ou d’évolutions culturelles.

Un déploiement progressif

Comme toujours, Apple intègre ces nouveaux émojis via une mise à jour logicielle (probablement iOS 27 ou une mise à jour intermédiaire comme iOS 27.3 ou iOS 27.4 début 2027). Ils seront disponibles sur tous les appareils compatibles une fois la mise à jour installée.

Ces ajouts montrent une fois de plus l’attention d’Apple aux petits détails qui rendent l’expérience iOS si agréable au quotidien. Les émojis restent un moyen simple et universel d’exprimer des émotions, et ces nouveautés devraient plaire à de nombreux utilisateurs.

Quel est votre émoji préféré du moment ? Et lequel attendez-vous avec impatience dans cette nouvelle fournée ? Dites-le-nous en commentaires !