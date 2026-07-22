La France refuse encore la conduite autonome de Tesla

Comme depuis toujours, la France assume son retard technologique et reste ferme sur ses principes. Le FSD de Tesla n’est toujours pas prévu pour bientôt par chez nous, exactement comme Siri AI.

FSD de Tesla recalé en France : la confiance ne se décrète pas par décret

Il y a une leçon technologique dans le refus français d'homologuer le Full Self Driving de Tesla, et elle dépasse largement le seul cas de la marque à l'éclair. Interpellé via la plateforme citoyenne Agora, le ministre des Transports Philippe Tabarot a justifié sa position en vidéo, avec un argument qui mérite qu'on s'y arrête : la technologie progresse, mais la confiance qu'on peut lui accorder n'avance pas au même rythme.



Deux exemples concrets illustrent ce décalage. Le système peut faire rouler un véhicule jusqu'à 50 % au-dessus de la vitesse autorisée, simplement parce que le trafic environnant roule plus vite. Autrement dit, la machine s'adapte à l'infraction ambiante plutôt qu'à la règle. Second point, plus préoccupant encore : en ville, lors des changements de voie ou aux intersections complexes, le niveau d'attention exigé du conducteur reste flou, alors que la responsabilité légale, elle, ne l'est pas.

Ce qui frappe, c'est que les Pays-Bas ont fait un choix inverse en dérogeant au cadre européen pour autoriser le déploiement. La France, elle, refuse de sacrifier la prudence réglementaire sur l'autel de la course à l'innovation, quitte à sembler en retard face à un concurrent qui avance vite et communique encore plus vite.



On retrouve ici un schéma familier pour quiconque suit l'écosystème Apple : une entreprise qui pousse une technologie ambitieuse plus vite que les garde-fous ne peuvent suivre, et des pouvoirs publics qui rappellent que l'adoption grand public d'un système critique pour la sécurité ne peut pas reposer uniquement sur la promesse du constructeur. Le ministre promet malgré tout un cadre pour 2027, avec une concertation prévue à l'automne. D'ici là, le FSD version pleinement autonome restera un horizon désirable, mais un horizon seulement, pour les automobilistes français.