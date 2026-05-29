Rivian refuse toujours CarPlay et mise tout sur l’IA

Rivian continue de dire non à CarPlay, malgré les demandes persistantes d’une partie de ses clients. Le constructeur américain estime que l’avenir passe par une expérience logicielle entièrement maîtrisée en interne et, bientôt, par l’intégration d’agents IA capables de remplacer les interfaces traditionnelles des smartphones dans la voiture.

Pourquoi Rivian ne veut toujours pas de CarPlay dans ses voitures

Wassym Bensaid, directeur du logiciel chez Rivian, a une position claire sur CarPlay : il n’en veut pas, et il pense que la question finira par ne plus se poser. Invité du podcast Decoder de The Verge, il a expliqué pourquoi le constructeur de véhicules électriques américain persiste à refuser l’intégration de la solution d’Apple, malgré les attentes d’une partie de ses clients.



L’argument principal avancé tient au contrôle de l’interface. Pour Bensaid, les solutions de projection d’écran comme CarPlay ou Android Auto monopolisent chaque pixel de l’écran du véhicule, ce qui empêche Rivian de proposer sa propre expérience intégrée. L’argument est discutable : de nombreux constructeurs, de BMW à Ford, proposent déjà CarPlay dans une fenêtre dédiée tout en conservant leur propre interface pour d’autres fonctions. Cette réalité n’a pas échappé aux observateurs, qui ont rapidement pointé du doigt l’inexactitude de cette justification.

La position de Bensaid repose surtout sur un pari à long terme. Il estime que l’intégration profonde de l’IA dans le véhicule rendra le débat autour de CarPlay “complètement obsolète”. Selon lui, un agent IA embarqué permettra bientôt d’accéder aux fonctionnalités essentielles des applications sans avoir besoin de passer par une interface tierce. Il reconnaît toutefois que cette transition prendra du temps à se concrétiser.



Pour étayer son propos, Bensaid cite des chiffres internes : au lancement des premiers véhicules Rivian il y a cinq ans, plus de 70 % des clients réclamaient CarPlay. Ce chiffre serait aujourd’hui tombé sous les 25 %, ce qu’il attribue à la maturité croissante du logiciel maison.



Cette stratégie rappelle celle de Tesla, qui a longtemps refusé CarPlay avant de finalement capituler en 2024. Rivian empruntera-t-il le même chemin, ou tiendra-t-il le pari de l’IA comme substitut universel ? La réponse dépendra en partie de ce qu’Apple annoncera au WWDC 2026, dans dix jours.