Insolite : Airbnb confirme l'existence de l'Apple Car (oui, vous avez bien lu)

On ne pensait pas vous parler de nouveau de l'Apple Car un jour, et pourtant. C'est sans doute l'un des secrets de polichinelle les plus célèbres de la Silicon Valley. Apple cultive le silence absolu sur ses projets, et pourtant, l'existence du Projet Titan – la fameuse voiture autonome – ne faisait aucun doute pour personne. Mais l'ironie de la situation actuelle est savoureuse : ce n'est pas Apple qui a fini par cracher le morceau, mais Airbnb, au détour d'une annonce de recrutement tout à fait banale.

Une boulette dans le mémo interne

Tout part d'une annonce interne chez Airbnb. La plateforme de location vient de nommer son nouveau directeur technique (CTO), Ahmad Al-Dahle. Pour justifier cette embauche prestigieuse auprès de ses équipes, Airbnb a détaillé le parcours impressionnant de sa nouvelle recrue.

Le problème ? Ils ont été un peu trop précis. Là où les anciens employés d'Apple restent généralement flous sur LinkedIn par peur des clauses de confidentialité (NDA), Airbnb a mis les pieds dans le plat. Le mémo indique clairement :

En 2014, Ahmad a créé et dirigé le groupe de technologies autonomes d'Apple, responsable du développement des systèmes d'IA de base pour le projet de voiture autonome de l'entreprise.

C'est la première fois qu'une source aussi crédible et corporative confirme noir sur blanc l'existence de ce projet, et surtout le rôle central de l'IA dans celui-ci. Al-Dahle n'est pas n'importe qui : avant de s'attaquer à la voiture, il avait déjà œuvré sur les écrans multitouch de l'iPhone et sur l'Apple Watch.

L'héritage invisible du Projet Titan

Si le projet de voiture a été officiellement enterré début 2024 après des milliards de dollars d'investissement, cette confirmation tardive rappelle que tout n'a pas été vain. Apple ne sortira jamais de véhicule, c'est un fait, mais la technologie développée durant cette décennie irrigue aujourd'hui vos appareils.

Les travaux menés par l'équipe d'Al-Dahle sur l'intelligence artificielle et la vision par ordinateur ne se sont pas volatilisés. Une voiture autonome exige une analyse de l'environnement en temps réel sans la moindre latence. Cette puissance de calcul et ces algorithmes ont très probablement servi de fondations pour Apple Intelligence et les futures versions de Siri.

De la même manière, l'évolution de CarPlay vers une interface qui gère tous les écrans du véhicule est un héritage direct de ces recherches. Vous ne conduirez jamais l'Apple Car, mais vous utilisez déjà une partie de son cerveau au quotidien, en particulier depuis l'arrivée de CarPlay Ultra.

Quant à Airbnb, cette petite gaffe ne devrait pas leur porter préjudice, mais elle aura au moins permis de clore définitivement le dossier sur l'un des plus grands mystères de Cupertino.



