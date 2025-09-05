Elon Musk pourrait gagner 1 000 milliards de dollars en 10 ans grâce à Tesla

Tesla a créé la surprise en dévoilant un plan de rémunération inédit pour son PDG, Elon Musk. D’une valeur potentielle de 1 000 milliards de dollars sur dix ans, il s’agirait du pactole le plus important jamais proposé à un dirigeant.

Tesla propose un plan de rémunération record de 1 000 milliards de dollars à Elon Musk

Tesla a présenté une proposition inédite pour son PDG, Elon Musk : un plan de rémunération pouvant atteindre 1 000 milliards de dollars sur dix ans. Ce serait le montant le plus élevé jamais proposé à un dirigeant d’entreprise. Ce plan n’est toutefois pas garanti, car il dépend d’une série d’objectifs extrêmement ambitieux.

Parmi ces objectifs, Tesla devra multiplier sa capitalisation boursière par huit, la faisant passer d’environ 1 000 milliards de dollars aujourd’hui à 8 500 milliards. L’entreprise devra également livrer 20 millions de véhicules électriques par an, déployer 1 million de robotaxis et vendre 1 million de robots humanoïdes, tout en atteignant un EBITDA ajusté de 400 milliards de dollars.

Si tous ces objectifs sont remplis, Elon Musk augmenterait sa participation dans Tesla jusqu’à 25 % et obtiendrait un pouvoir de vote renforcé au sein de l’entreprise. Ce plan vise à motiver Musk à rester pleinement engagé dans Tesla à long terme, notamment alors que la concurrence sur les véhicules électriques s’intensifie et que l’entreprise se tourne de plus en plus vers l’intelligence artificielle et la robotique.

Cette proposition intervient dans un contexte particulier. Un précédent plan de rémunération accordé à Musk en 2018 a été annulé par la justice plus tôt cette année, jugé problématique sur le plan de la gouvernance. Le conseil d’administration affirme que ce nouveau plan est mieux encadré et nécessaire pour garantir l’avenir de Tesla.

L’annonce suscite forcément des réactions partagées. Les partisans estiment qu’un tel plan est essentiel pour garder Elon Musk concentré sur Tesla, tandis que ses détracteurs y voient une rémunération démesurée qui pourrait nuire aux actionnaires et créer un dangereux précédent dans le monde des affaires. Le plan devra encore être validé par un vote des actionnaires lors de l’assemblée annuelle prévue en novembre 2025.



