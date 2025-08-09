Tesla va utiliser Unreal Engine pour transformer l’affichage d’Autopilot

Tesla prépare une évolution majeure pour son système de conduite assistée. Une prochaine mise à jour intégrera le moteur graphique Unreal Engine, promettant des visualisations plus réalistes et immersives sur l’écran d’Autopilot.

Un nouveau design pour l'Autopilot Tesla serait en préparation

Tesla prépare une importante évolution pour son système de conduite assistée Autopilot. Selon un message relayé par TeslaDashCam, la prochaine mise à jour intégrera le moteur graphique Unreal Engine, connu pour ses graphismes réalistes dans le jeu vidéo et la simulation. Cette nouveauté permettra d’offrir des visualisations plus détaillées et immersives pendant la conduite assistée.

Aujourd’hui, l’affichage d’Autopilot reste assez basique, avec des formes simples pour représenter les véhicules, les voies et les obstacles. Grâce à Unreal Engine, les éléments visibles sur l’écran devraient être modélisés en 3D de manière plus précise, avec des textures plus fines, des ombres plus réalistes et un rendu global plus proche de la réalité.

Des références à Unreal Engine ont été repérées dans le code du système Tesla, laissant penser que cette amélioration est déjà en développement. Elle pourrait être déployée dans la mise à jour 2025.20, même si aucune date officielle n’a encore été communiquée.

Image @TeslaCamera

Cette annonce s’inscrit dans une stratégie plus large de Tesla visant à rendre ses systèmes d’assistance à la conduite plus attractifs et plus performants. Ces dernières années, le constructeur a multiplié les mises à jour logicielles pour améliorer la détection des objets, l’affichage des caméras et la fluidité de l’interface. L’ajout d’Unreal Engine pourrait aussi ouvrir la voie à d’autres innovations visuelles, comme une meilleure représentation des conditions météo ou un affichage encore plus précis des environnements urbains et routiers.

Avec cette intégration, Tesla semble vouloir rendre l’interface d’Autopilot non seulement plus agréable à regarder, mais aussi plus claire et intuitive pour les conducteurs, renforçant ainsi l’expérience utilisateur et la confiance dans le système natif.