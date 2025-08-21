inZOI débarque sur Mac : le concurrent des Sims mise sur l'Unreal Engine 5

Le marché des simulateurs de vie s'enrichit d'un nouveau concurrent de taille avec l'arrivée d'inZOI sur Mac. Ce titre sud-coréen, qui fait beaucoup parler de lui depuis son lancement mondial, vient défier Les Sims avec des atouts technologiques non négligeables et une approche plus moderne du genre.

Une vitrine technique impressionnante

InZOI mise avant tout sur l'aspect visuel pour se démarquer. Développé sous Unreal Engine 5, le jeu propose des graphismes photo-réalistes qui contrastent nettement avec l'esthétique plus cartoon des Sims. Cette approche se ressent particulièrement dans la création de personnages, avec plus de 250 options de personnalisation disponibles, des détails comme le nail art aux expressions faciales capturées en temps réel.

L'intégration d'outils d'intelligence artificielle générative directement dans le jeu constitue une autre nouveauté intéressante. Les joueurs peuvent générer des tenues, meubles ou objets de décoration à partir de simples descriptions textuelles, ou même transformer des images 2D en éléments 3D utilisables dans leurs créations. Cette fonctionnalité, encore rare dans le gaming sur Mac, exploite la puissance locale des puces Apple Silicon.

L'écosystème Apple comme terrain de jeu

L'arrivée d'inZOI sur Mac illustre l'attractivité croissante de la plateforme pour les éditeurs de jeux exigeants. Après Cyberpunk 2077 le mois dernier, c'est un autre titre AAA qui fait le pari des machines Apple. Les développeurs de Krafton ont d'ailleurs été clairs sur les prérequis : seuls les Mac équipés d'une puce M2 minimum et de 16 Go de RAM peuvent faire tourner le jeu dans de bonnes conditions.

Cette exigence technique reflète l'ambition du projet, mais aussi les capacités désormais reconnues des processeurs Apple dans le domaine du gaming. Le fait que Craig Federighi ait lui-même annoncé ce portage lors de la WWDC témoigne de l'importance stratégique de ces arrivées pour Apple, qui cherche à crédibiliser son écosystème auprès des joueurs.

Actuellement en accès anticipé, inZOI propose déjà un contenu substantiel avec deux villes explorables et une extension gratuite "Escapade tropicale" fraîchement sortie. Si l'accueil critique reste mitigé sur le contenu de gameplay, la base technique solide et l'approche collaborative avec la communauté laissent présager d'intéressantes évolutions.

Télécharger inZOI à 34,99 €