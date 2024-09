Total War: PHARAOH débarque sur le Mac App Store (+ avis)

Le vieux pharaon est mort et le trône de l’Égypte est vacant. Il vous attend, mais vous devrez livrer bataille dans le nouvel opus de la série de jeux de stratégie : Total War: PHARAOH. La bonne nouvelle, c'est qu'après la version Steam (PC et Mac), il débarque sur le Mac App Store. L'occasion de partager notre avis.

Découvrez le jeu Total War: PHARAOH

Découvrez comment Creative Assembly présente son jeu, ici porté par Feral Interactive :

Total War: PHARAOH vous propose de plonger dans l'Égypte antique au sommet de sa gloire pour revivre les événements catastrophiques qui menacent sa toute-puissance. Découvrez des combats dynamiques en temps réel et bâtissez votre empire dans un système au tour par tour palpitant. Parviendrez-vous à surpasser vos adversaires pour devenir le tout dernier pharaon de la grande Égypte ou le glorieux grand roi des Hittites ? Ou bien vous tournerez-vous vers les hordes sanguinaires des peuples de la mer pour pousser l'âge de bronze à sa perte ?

Vous l'aurez compris, toute la campagne de "PHARAOH" est centrée sur l'ambition des différents prétendants qui sont prêts à tout pour dominer la Méditerranée orientale. Outre le contexte historique bien différent, ce nouveau titre offre une fonction de personnalisation permettant d'avoir des campagnes uniques. On peut choisir des emplacements de départ aléatoires pour toutes les factions, les ressources disponibles ou encore les catastrophes naturelles. Ce pan est très important, car les effets météorologiques dynamiques peuvent faire basculer une bataille avec un feu de forêt, une tempête de sable ou simplement une pluie intense ou du vent qui viendra embêter les archers. C'est pour nous la principale nouveauté qui pimente les joutes, d'autant qu'elle est très bien réalisée.



Configuration minimale :

Processeur : Apple M1 (8‑Core CPU) ou plus performant

RAM : 8GB

Mémoire Vidéo : Apple M1 (7‑Core GPU) ou plus performant

macOS : 13.4

Espace Disque Libre : 50GB

Notre avis sur Total War : Pharaoh

Total War : Pharaoh n'est peut-être pas le meilleur de la série Total War, mais il impressionne par son ambiance unique à l'aube de l'histoire militaire, centrée sur une époque où le char régnait en maître sur le champ de bataille, avant l'invention de la cavalerie ou de la selle. Se déroulant juste après l'ère de Ramsès II, le jeu propose une campagne stimulante et complexe. Les joueurs incarnent un général égyptien, cananéen ou hittite qui cherche à préserver son héritage en Méditerranée orientale.



Le jeu s'écarte de ses prédécesseurs en incorporant un système de guerre civile dynamique, où les guerres civiles peuvent se produire spontanément, influencées soit par les actions du joueur, soit par l'IA. Ce système introduit une nouvelle couche stratégique, permettant aux joueurs de s'engager dans des conflits civils ou de les initier, en s'efforçant de gagner ou de conserver le pouvoir en augmentant leur légitimité. Cette ressource, vitale pour définir l'autorité d'un souverain, peut être gagnée par divers moyens tels que les victoires au combat, les conquêtes territoriales, la construction d'édifices et de monuments clés, et la gestion de la politique de la cour. Les batailles sur le terrain sont ainsi en léger retrait dans cet opus.



La progression dans Total War : Pharaoh est plutôt rapide, on arrive rapidement au stade de pharaon, mais le défi réside dans sa capacité à maintenir son règne. Cela ajoute non seulement de la profondeur au gameplay, mais renforce également le potentiel de narration émergente tout au long de la campagne, créant ainsi un savant mélange entre la simplicité dans les batailles et la complexité de la stratégie.



Au final, malgré ses quelques défauts, Total War : Pharaoh est une réussite. Creative Assembly a réussi à sortir du cadre classique de Total War (Rome, Japon, etc) tout en conservant la magie des campagnes de la série. Oui, les batailles sont plus simples, mais c'est aussi bien comme ça pour un grand nombre de joueurs.

Télécharger Total War Pharaon

Pour télécharger Total War: PHARAOH, rendez-vous sur le Mac App Store dès aujourd’hui. Le prix est fixé à 39,99 €. Qui se lance ?

Télécharger Total War: PHARAOH à 39,99 €