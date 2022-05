Total War: Warhammer III débarque sur Mac, optimisé pour la puce M1

Alban Martin

Feral vient de publier Total War : Warhammer III pour macOS, une version optimisée pour Apple Silicon du dernier volet de la série Total War basé sur l'univers de fiction fantastique Warhammer de Games Workshop. Il aura fallu moins de trois mois à l'éditeur pour porter la version PC sur Mac.

Total War: WARHAMMER 3 est arrivé sur Mac

Comme les autres titres de la série Total War, le jeu propose une aventure stratégique au tour par tour en temps réel dans laquelle les joueurs déplacent des armées sur la carte et gèrent des colonies, tout en s'engageant dans la diplomatie et en combattant des factions contrôlées par l'ordinateur ou d'autres joueurs en ligne dans des batailles multijoueurs.

Le dernier rugissement d'un dieu mourant déchire la frontière séparant les mondes, ouvrant un portail menant au Royaume du Chaos. Les quatre Puissances de la Ruine – Khorne, Nurgle, Tzeentch et Slaanesh – émergent de ce maelström, répandant les ténèbres et le désespoir.



Les farouches guerriers de Kislev et le vaste empire du Grand Cathay sont sur la sellette, menacés par un Prince Démon cherchant à se venger et à détruire ceux qui l'ont corrompu. Tous seront pris dans le conflit qui s'annonce. Parviendrez-vous à triompher de vos démons… ou à les commander ?

Encore une fois, Warhammer III plonge les joueurs dans une lutte de pouvoir cataclysmique entre mortels et démons, chacun cherchant à sauver ou à exploiter le pouvoir d'un dieu mourant. Mais pour se démarquer de ses aînés, Warhammer III propose sept races jouables, dont Grand Cathay et Kislev, qui font leurs débuts dans la franchise, ainsi que de nouvelles fonctionnalités telles que la campagne du Royaume du Chaos, le mode multijoueur à huit joueurs et le Seigneur Légendaire Daemon Prince, un jeu de rôle personnalisable.



En plus de ces nouveautés, le jeu propose une campagne Prologue, qui promet une nouvelle expérience de Total War conçue à la fois pour les nouveaux joueurs et pour ceux qui ont besoin d'un cours de rafraîchissement sur les mécanismes du jeu. Dans ce mode narratif, les joueurs apprennent les techniques de base et avancées de la guerre tactique avant de s'engager dans la campagne principale de Warhammer III, qui se déroule dans le royaume du Chaos, réputé être la source de toute la magie dans le cadre de Warhammer Fantasy.

Total War : Warhammer III est sorti sur Windows PC le 22 février 2022, ce portage par Feral n'est donc pas très éloigné. Pour jouer à Total War : Warhammer III, il faut disposer de macOS 12.0.1 ou d'une version ultérieure, d'un Mac équipé de la puce M1 d'Apple (CPU 8 cœurs, GPU 7 cœurs) ou d'une version supérieure, de 8 Go de RAM et de 125 Go d'espace de stockage. Le jeu peut être acheté directement auprès des développeurs sur la boutique Total War : Warhammer III ou sur Steam. On imagine que Feral le publiera bientôt sur l'App Store étant donné que Warhammer 1 et Warhammer 2 sont déjà disponibles.