Surprise, No Man's Sky débarque sur Mac via Steam !

Aujourd'hui, No Man's Sky débarque sur Mac. Le jeu utilise la technologie logicielle Metal 3 d'Apple pour des graphismes de haute qualité sur les Mac M1/M2 et Intel. Voilà qui devrait attirer un peu plus les joueurs qui, malgré les performances ébouriffantes des derniers ordinateurs de la marque, boudent toujours la plateforme, faute de jeux AAA.

No Man's Sky est disponible sur Mac

Après une annonce pleine de promesses à la WWDC 22 l'an passé, Hello Games sort finalement No Man's Sky sur Mac juste avant la WWDC 2023. Hello Games affirme avoir travaillé en étroite collaboration avec Apple pour donner vie au jeu, en utilisant la technologie Metal 3 de l'entreprise pour "obtenir des graphismes de qualité console tout en préservant l'autonomie de la batterie des ordinateurs portables et des appareils bas de gamme".

L'autre bonne nouvelle, c'est qu'il n'est pas nécessaire de racheter le jeu si vous avez déjà No Man's Sky sur Steam sur votre PC, car vous pouvez enregistrer votre progression pour passer d'un appareil à un autre sans perdre de données. Les utilisateurs de Mac ont également accès au jeu cross-plaform, ce qui leur permet de rejoindre des joueurs sur Xbox, PlayStation 4 et 5, PC ou VR.

L'expansion sur Mac fait suite à plusieurs mises à jour majeures du jeu, notamment une refonte de l'interface utilisateur et de l'interface utilisateur, ainsi qu'un nouveau scénario appelé Interceptor, qui offre de meilleurs graphismes et de nouvelles commandes VR. Les utilisateurs de Steam peuvent télécharger No Man's Sky dès aujourd'hui, mais il sera bientôt disponible sur le Mac App Store. On imagine que la version en réalité virtuelle sera l'un des fers de lance du casque Apple Reality Pro à venir lundi.

Notre avis sur No Man's Sky

Si vous n'avez jamais testé No Man's Sky, sachez qu'on parle d'un titre à part entière, une simulation spatiale qui a été très critiquée (à juste titre) au début, puis qui est revenu de manière magistrale quelques temps plus tard, fort de plusieurs mises à jour de qualité. Les graphismes dépassés, les bugs et autres problèmes de gameplay ont été gommés les uns après les autres, faisant passer NMS d'un pétard mouillé à une bombe intergalactique. C'est simple, même sept ans après ses débuts, No Man's Sky reste l'un des tout meilleurs jeux de l'histoire. Croyez-moi, vous allez passer des heures à explorer les planètes, à chercher des matériaux et à scanner le moindre petit cailloux.

Compatibilité de No man's Sky Mac

N'importe quel Mac équipé d'un processeur de la série M peut faire fonctionner "No Man's Sky", même le MacBook Air de base, ce qui est à signaler.

Une compatibilité limitée avec les processeurs Intel est également disponible. Les spécifications minimales pour les Mac Intel sont un processeur Intel Core i5, 8 Go de RAM, une carte graphique Radeon Pro 570X 4 Go et 20 Go d'espace de stockage.

Télécharger No Man's Sky sur Mac

En attendant la version sur l'App Store, vous devez avoir un compte Steam et régler les 58,99 euros demandés sur le site officiel.