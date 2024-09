Le magnifique Stray, jeu de l'année 2022, débarque sur Mac !

Chat parti ! Le jeu d'aventure "Stray", qui permet aux joueurs d'incarner un chat roux téméraire, est disponible en téléchargement sur Mac depuis ce matin. Une bonne nouvelle pour les joueurs, ainsi qu'Apple qui a mis les bouchées doubles pour attirer les développeurs de jeux AAA sur ses ordinateurs.

Stray relance l'aventure sur Mac

Bien que le jeu soit sorti pour la première fois à l'été 2022 sur PC et PS4/PS5, Stray était très attendu sur Mac. Dans ce jeu d'aventure à la troisième personne, la curiosité d'un chat errant le conduit à se retrouver coincé dans une cyber-cité fortifiée remplie de robots et de bactéries mutantes. Votre objectif est clair, remonter à la surface à l'aide de B-12, le drone qui vous accompagne.

Perdu, seul et séparé de sa famille, un chat errant doit résoudre un ancien mystère pour fuir une ville tombée dans l’oubli.

Si vous n'y avez jamais joué, Stray demande aux joueurs de résoudre des énigmes, de contourner des obstacles et d'accomplir diverses missions tout en évitant les robots de sécurité et les bactéries maléfiques dans un univers post-apocalyptique aussi sombre que magnifique. Mais il s'agit surtout d'un jeu de plateforme, les joueurs devront donc escalader divers obstacles et interagir avec l'environnement pour progresser.



La différence avec d'autres titres du genre comme Tomb Raider ou Mario provient du personnage principal. Incarnant un chat, les joueurs possède des aptitudes originales comme se faufiler, dormir, miauler contre les robots et se blottir contre les PNJ. La partie infiltration n'est pas non plus à négliger.

Notre avis sur Stray

Ce jeu indépendant est remarquable de par son atmosphère unique, à la fois poétique et immersive, et sublimée par une bande-son magnifique. Jouer un chat offre une expérience surprenante et agréable. L'intrigue bien ficelée et les autres personnages attachants enrichissent le jeu. Bien que le gameplay soit dénué de grandes difficultés et que l'histoire soit assez courte, évitant ainsi une lassitude potentielle due à une répétitivité, le jeu reste captivant du début à la fin.



Stray est développé par BlueTwelve Studio, une petite équipe basée dans le sud de la France (Montpellier) principalement composée de chats et d’une poignée d’êtres humains. Il a été nommé jeu de l'année aux Pégases 2022.



Stray est limité aux Mac M1, M2 et M3 d'Apple et utilise l'API Metal Upscaling pour des performances graphiques accélérées et des images de haute qualité. Stray peut être téléchargé sur le Mac App Store dès aujourd'hui. Un titre qui s'ajoute aux récents Resident Evil Village et No Man's Sky.

Télécharger Stray à 27,99 €