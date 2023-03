Stray élu meilleur jeu français de l'année lors des Pégases

C'est officiel, Stray est le meilleur jeu français de l'année 2022. Il vient d'être récompensé lors de la traditionnelle cérémonie annuelle des Pégases. Même si certains diront que c'était une évidence, il faut reconnaître que le duel avec A Plage Tale : Requiem était serré.

Stray : le chat français reçoit sa couronne

Ce soir se déroulait la 4ᵉ cérémonie des Pégases. Un évènement créé et organisé par le syndicat national du jeu vidéo qui récompense l'industrie française du jeu vidéo dans sa globalité et décerne à la fin le titre du meilleur jeu français de l'année passée. Pour 2022, c'est le jeu vidéo Stray, sorti le 19 juillet qui est le grand vainqueur.



Stray est un jeu PS4/PS5 (et Steam) conçu par le talentueux studio BlueTwelve basé à Montpellier. Dans cet opus, on incarne un chat qui voyage à travers un monde peuplé de robots et de machines toutes plus étranges que les autres. L'objectif étant de sortir de cette ville à l'ambiance pesante.

Durant cette soirée, le jeu a également reçu deux autres récompenses, à savoir "meilleur premier jeu vidéo" et "meilleur jeu vidéo indépendant". Emportés par une joie immense, les créateurs ont remercié les votants pour "cette folle reconnaissance" du travail accompli pour délivrer ce rendu final aux joueurs du monde entier.



Pour info, c'est A Plague Tale : Requiem, du studio bordelais Asobo, qui a été le plus récompensé avec quatre trophées. Une aventure basée au XIVᵉ siècle lors du chaos de la peste noire sur les terres françaises. Des visuelles époustouflantes et une histoire prenante qui a visiblement conquis le cœur de nombreux gamers.