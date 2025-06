Premier avis sur la Nintendo Switch 2 : excellente à quelques détails près

La Nintendo Switch 2 vient de faire ses premiers pas dans les mains des joueurs, et les premières impressions révèlent une console qui marque une nette évolution par rapport celle qui la précède. Après plusieurs heures de test avec différents titres, voici un aperçu de ce que propose cette nouvelle machine hybride de Nintendo.

Une conception repensée plus adulte

La Switch 2 si sombre que les boutons ressortent peu à la caméra

La Nintendo Switch 2 frappe d'emblée par sa construction soignée, privilégiant un plastique de qualité supérieure qui inspire confiance. La béquille arrière en métal semble solide et permet presque d'allonger la console sur la table. L'innovation la plus remarquable réside dans le système magnétique des Joy-Con, une véritable réussite technique qui offre à la fois solidité et facilité de détachement. Cette approche rappelle d'ailleurs les solutions magnétiques qu'Apple a popularisées avec ses accessoires, comme le MagSafe.

L'ergonomie a été complètement repensée avec des manettes plus volumineuses, enfin adaptées aux mains d'adultes. Les vibrations haptiques, désormais excellentes, offrent un retour tactile de qualité qui enrichit l'expérience de jeu. Le mode souris, nouvelle fonctionnalité intriguante, se montre plus précis qu'attendu, même si son adoption réelle par les développeurs reste à confirmer. N'oublions pas l'ajout du bouton "C" qui sert à ouvrir la fonctionnalité GameChat s'apparentant à un Discord made by Nintendo. Gros hic : GameChat n'est accessible qu'aux abonnés payants du Nintendo Switch Online, créant de facto un bouton payant — inadmissible.

La couleur sobre, le prix et la taille montrent que nous ne sommes plus face à un jouet aux teintes chatoyantes. Si un enfant aura peut-être du mal à appréhender la console, les adultes qui étaient frustrés par la Switch 1 seront ravis.

Un écran qui rivalise avec les standards premium

L'écran LCD de la Switch 2 constitue l'un de ses atouts majeurs, proposant une dalle 120 Hz avec support HDR qui n'a rien à envier aux meilleurs écrans du marché. Cette qualité d'affichage évoque celle de l'iPad Air d'Apple, avec une luminosité satisfaisante et des couleurs fidèles. bien qu'un peu froides. Pour l'anecdote, on peut officiellement affirmer que la chiffonnette Apple est compatible avec l'écran de la Nintendo Switch 2 ! Cette montée en gamme s'accompagne de deux ports USB-C, facilitant la connectivité et la charge.



Pour l'instant, nous n'avons pu essayer qu'un accessoire : la pochette de protection officielle. Elle fait son job, bien que les 25€ demandés semblent un peu excessifs. Elle est solide, toute de plastique dur, avec du rembourrage intérieur, une pochette pour transporter des câbles et six emplacements pour cartouches de jeu. Petite touche sympa, les languettes rappellent les couleurs de la Switch 2.

Côté audio, les haut-parleurs restent dans la moyenne sans révolutionner l'expérience sonore. Nintendo a visiblement concentré ses efforts sur l'aspect visuel et tactile plutôt que sur l'audio intégré. Le microphone est à première vue excellent et est capable d'atténuer énormément les nuisances sonores. Il y a fort à parier que Nintendo s'appuie sur les technologies de Nvidia déjà connues sur PC, et c'est tant mieux.

Des performances en demi-teinte selon le mode

Mario Kart World, titre phare de lancement, illustre parfaitement les capacités et limites de la console. En mode docké, le jeu impressionne par sa beauté visuelle et ses effets de ray tracing, maintenant un framerate stable à 60 FPS. Cependant, le passage en mode portable révèle des compromis assez notables, particulièrement sur l'antialiasing, avec un downgrade visible qui ternit l'expérience. Pour vous faire une idée des jeux disponibles et de leur prix, n'hésitez pas à consulter notre article dédié :

La rétrocompatibilité constitue un point fort indéniable : de nombreux jeux Switch première génération bénéficient de mises à jour gratuites permettant d'atteindre la 4K à 60 fps en mode docké et 1080p à 120 fps en portable. Cette approche généreuse contraste avec la politique tarifaire du Welcome Tour, vendu 10 euros alors que c'est un tuto — une honte absolue.

L'autonomie semble être le talon d'Achille de cette Switch 2, avec seulement deux heures de jeu sur Mario Kart World en mode portable. Evidemment, la batterie dépend énormément du jeu, de l'utilisation générale et de la luminosité en mode portable, mais il ne semble pas y avoir d'amélioration de ce côté là. De plus, la charge est très lente (comptez trois bonnes heures) et, malgré le bloc d'alimentation 60W fourni, la console peine à atteindre les 30W dans la recharge, tant en mode portable que docké. Heureusement, Nintendo a intégré une fonction de limitation de charge à 90%, similaire à celle des iPhone récents, préservant ainsi la longévité de la batterie.

L'interface utilisateur déçoit par sa simplicité excessive, dépourvue de thèmes personnalisables et de cette fantaisie qui caractérise habituellement Nintendo. Cette sobriété contraste avec l'identité ludique de la marque qui met des couleurs partout dans ses jeux mais nulle part sur sa console.

L'interface (trop) sobre et l'écran en proie aux nombreux reflets

La Nintendo Switch 2 se positionne clairement comme une console plus mature, tant par ses dimensions que par son prix et son expérience générale. Si elle corrige de nombreux défauts de sa devancière, elle révèle aussi de nouveaux compromis, particulièrement en matière d'autonomie et de cohérence entre les modes portable et docké. Globalement, on reste très satisfait de la console. On reste sur le même avis : si vous n'avez jamais eu de Switch, il n'y a pas de raison de ne pas craquer tant le catalogue disponible est énorme. En revanche, dans le cas d'une upgrade on conseille d'attendre car les jeux de lancement et les quelques nouvelles fonctionnalités ne méritent pas qu'on se jette sur la console de Nintendo. Quoi qu'il en soit, l'entreprise japonaise signe un excellent produit et on n'en attendait pas moins !



Il faudra encore de nombreuses heures de jeu pour tester la Nintendo Switch 2 de fond en comble et émettre un avis définitif. En attendant, n'hésitez pas à poser toutes les questions qui vous viennent à l'esprit ; on s'efforcera d'y répondre au mieux.

Acheter la Nintendo Switch 2

La console est généralement disponible à 439,99€ seule et à 499,99€ avec Mario Kart World en édition numérique. Voici les meilleures offres et / ou les consoles disponibles (les stocks se vident à vitesse V) :

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.