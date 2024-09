Apple vend une "nouvelle" chiffonnette sur Amazon (màj : 15 € !)

Comme repéré par Jérémy, un fidèle lecteur, Amazon vend une "nouvelle" chiffonnette Apple, aux côtés du modèle "précédent". Ce n'est pas une invention, la boutique officielle d'Apple sur Amazon est très claire sur ce point, cf capture. Mais quels sont les changements entre les deux versions ? Nul ne le sait (encore).

La chiffonnette 2.0

La page de la chiffonnette Apple affiche donc deux modèles : le nouveau et le précédent. La différence réside dans l'identifiant et le prix, la description étant, dans les deux cas, la même. Pour 25 €, vous aurez donc droit à la nouvelle chiffonnette d'Apple, un accessoire qui permet de nettoyer ses appareils sans les rayer, notamment les écrans d'iPhone, d'iPad et de Mac. Vendue en supplément depuis 2021, elle est d'ailleurs offerte avec le casque Vision Pro (à ce prix, ils peuvent), mais dans un format légèrement différent.

Pour en revenir au modèle précédent, il est affiché à 20 €, soit 5 € de moins. Chose étrange, le site Apple.com ne vend toujours qu'un seul produit de ce type, et ne mentionne pas qu'il s'agisse d'une nouvelle version. Pourtant, la référence MM6F3ZM a laissé place à MW693ZM.



Nul doute que la différence entre les deux est minime, voire inexistante en terme d'efficacité. Apple a beau avoir sorti un petit chiffon qui nettoie très bien, on ne voit pas ce qu'elle peut faire de plus.



Si vous aviez dans l'idée de vous faire un petit plaisir "pommé", alors n'hésitez pas à prendre la chiffonnette Apple à 20 €, c'est le bon moment. Pendant la première année de sa commercialisation, elle était souvent en rupture de stock...



: Amazon vend la nouvelle chiffonnette à 15 euros seulement !

