iPhone 15 : Apple reprend une fonction de Samsung pour limiter le vieillissement de la batterie

Avec la gamme iPhone 15, Apple propose une nouvelle fonctionnalité pour limiter le vieillissement de la batterie, il va être possible de demander à votre iPhone de se recharger à un pourcentage précis et de ne pas arriver aux 100% à chaque cycle de recharge !

Limiter le vieillissement de la batterie est une priorité pour Apple

Avec la sortie prochaine des iPhone 15, Apple apporte de nouvelles surprises. Récemment, un code spécifique a été identifié dans la version Release Candidate d’iOS 17, partagée hier soir avec la communauté des développeurs. Il s’agit d’une fonction qui vise à protéger la santé des batteries.



Accessible depuis l’app “Réglages” de l’iPhone, cette nouvelle option permettra aux utilisateurs de restreindre la charge maximale de la batterie. Une fois enclenchée, la recharge s’interrompra avant les 100%. Vous pourrez facilement visualiser les détails de cette limite de recharge dans les réglages à la section « Batterie ».

Cette fonctionnalité ressemble beaucoup à la “Charge optimisée de la batterie” mais le fonctionnement n’est pas du tout le même, la nouvelle option impose une limite fixe contrairement à la charge optimisée qui va à 100% en faisant une « pause » axée sur vos habitudes de recharge. Cette fonctionnalité ne vient pas d’Apple, mais de… Samsung. Le géant sud-coréen a déployé cette fonctionnalité il y a un petit moment sur ses Galaxy pour limiter le changement de batteries dans ses boutiques et centres de réparation.

Pourquoi empêcher la recharge d’aller jusqu’à 100% ?

L’importance de cette fonction réside dans le fait que charger une batterie lithium-ion à sa pleine capacité peut diminuer sa longévité. C’est scientifiquement prouvé et les multitudes de tests en laboratoires ont tous démontrés qu’une batterie rechargée à 70% maximum durera bien plus longtemps qu’une batterie qui est rechargée quotidiennement jusqu’à 100%.



Cette avancée chez Apple survient après que plusieurs propriétaires d’iPhone 14 Pro ont noté une baisse significative de la capacité de leur batterie à cause en partie de l’écran qui ne s’éteint jamais et du modem 5G qui ont empiré les choses comparé aux générations précédentes. Cela a sans doute incité la firme de Cupertino à envisager cette nouvelle option, afin d’optimiser la gestion et la longévité des batteries de leurs appareils.