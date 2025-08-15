Rumeurs sur l'iPhone 17 Pro Max :  téléobjectif amélioré, batterie métal et tiroir SIM

À l'approche de la présentation de la série 2025 de l'iPhone, dans moins d'un mois, les fuites et rumeurs permettent d'en savoir plus sur quelques traits caractéristiques de l'iPhone 17 Pro Max et de ses variantes. Le modèle phare devrait apporter des améliorations significatives, notamment au niveau de son appareil photo téléobjectif, de la conservation du tiroir pour carte SIM dans certaines régions et d'une conception innovante de la batterie interne.

Des modifications logiques

L'iPhone 17 Pro Max devrait être équipé d'un appareil photo téléobjectif révolutionnaire, potentiellement l'un des meilleurs sur n'importe quel smartphone, à en croire le leaker "Instant Digital" sur Weibo. Les rumeurs récentes suggèrent que les iPhone 17 Pro et Pro Max pourraient tous deux bénéficier d'un objectif téléobjectif de 48 mégapixels, une avancée majeure par rapport à l'objectif de 12 mégapixels de l'iPhone 16 Pro, qui offre un zoom optique 5×. Le nouvel objectif pourrait atteindre un zoom optique jusqu'à 8×, permettant de passer de 5× à 8× sans recourir au recadrage du capteur (la partie logicielle utilisant la prise de vue 48 mégapixels pour ensuite zoomer et capter une image en 24 mégapixels). Cette amélioration, qui pourrait être exclusive au Pro Max selon l'analyste Ming-Chi Kuo, nécessite plus d'espace interne, ce qui explique l'augmentation de la taille du module caméra.

À l'intérieur, des images prétendument issues de "yeux1122" sur Naver révèlent que l'iPhone 17 Pro Max pourrait être équipé d'une batterie recouverte de métal, une amélioration par rapport au film noir utilisé dans certains modèles d'iPhone 16. Cette conception, déjà implémentée dans l'iPhone 16 Pro, facilite la dissipation de la chaleur générée par la batterie. Couplé à la puce A19 Pro plus efficace et au système de refroidissement par chambre à vapeur, ce changement permettra des sessions de jeux sans surchauffe, même avec des titres AAA comme Assassin's Creed Mirage.

La vue interne avec la batterie recouverte de métal. ©yeux1122

Par ailleurs, des images divulguées par Majin Bu sur X indiquent que les modèles iPhone 17 Pro pourraient conserver un tiroir physique pour carte SIM dans certains pays, malgré la transition d'Apple vers la technologie. Depuis l'iPhone 14, les modèles américains sont uniquement compatibles eSIM, mais le tiroir pourrait perdurer ailleurs, notamment en Chine.



En revanche, l'iPhone 17 Air, ultra-fin, devrait abandonner complètement le tiroir SIM. Apple vante les eSIM comme plus sécurisées, car elles ne peuvent être retirées d'un appareil perdu ou volé, et elles permettent de gérer jusqu'à huit profils pour faciliter les voyages.



Rendez-vous le 9 septembre, pour le keynote d'Apple.