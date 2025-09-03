iPhone 17 Pro : écran plus lumineux, batterie et dissipation de chaleur améliorées

Les prochains modèles haut de gamme d'Apple, l'iPhone 17 Pro et Pro Max, devraient être lancés avec des améliorations significatives au niveau de l'écran, de la gestion thermique et de l'autonomie de la batterie, selon de nouvelles fuites en provenance d'Asie.

Une confirmation de plus

Le leaker Weibo "Instant Digital" rapporte que les modèles iPhone 17 Pro bénéficieront d'écrans plus lumineux, idéaux pour une utilisation prolongée en plein soleil. Comparés à l'iPhone 16 Pro et Pro Max, qui offrent une luminosité typique de 1 000 nits et un pic de 2 000 nits, les nouveaux modèles promettent une luminosité supérieure, sans savoir exactement dans quelles proportions.

Selon le leaker, les téléphones disposeront bel et bien d'une conception thermique avancée, garantissant des fréquences d'images stables lors de jeux intensifs, réduisant les ralentissements et les chutes de framerate. Grâce à la chambre à vapeur, les performances pour l'enregistrement de vidéos 4K à 60 images par seconde dans des conditions chaudes, comme sous le soleil d'été, seront nettement améliorées.



L'autonomie de la batterie devrait être la meilleure jamais vue pour un iPhone, avec des capacités plus importantes — potentiellement plus de 5 000 mAh pour le Pro Max — et une efficacité accrue à tous les niveaux.



Tout cela a déjà été vu et revu, mais cette confirmation est toujours bonne à prendre.



La gamme complète de l'iPhone 17 sera dévoilée lors de l'événement "Awe Dropping" d'Apple, mardi 9 septembre. Rendez-vous sur iPhoneSoft à partir de 19 heures pour ne rien manquer !