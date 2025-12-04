L'écran anti-reflets de l’iPhone 17 n'aime pas les protections d’écran

L’une des plus grosses améliorations de la gamme iPhone 17 réside dans le verre Ceramic Shield 2 : un verre de protection plus résistant aux rayures et doté d’un nouveau revêtement anti-reflets conçu par Apple. Il est présent sur tous les modèles : iPhone 17, iPhone 17 Pro, Pro Max et le nouvel iPhone 17 Air. Mais cette évolution est incompatible avec la plupart des

Une protection anti-reflets intégrée

Sur sa gamme 2025, Apple promet trois fois plus de résistance aux rayures et une réduction significative des reflets. Sorti de la boîte, ça fonctionne à merveille. Des tests indépendants montrent que l’iPhone 17 Pro ne réfléchit que 2,0 % de la lumière, soit presque deux fois moins que les 3,8 % de l’iPhone 16 Pro. Mais attention : si vous collez une protection d’écran classique (verre trempé ou film plastique), vous anéantissez complètement la magie anti-reflets du téléphone… et vous rendez même les reflets pires qu’avant.

Voici quelques résultats de réflectivité réels (étude Astropad) :

iPhone 16 Pro (nu) : 3,8 %

iPhone 17 Pro (nu) : 2,0 %

iPhone 17 Pro + protection classique : 4,6 %

Oui, vous avez bien lu : une protection d’écran classique rend l’iPhone 17 plus réfléchissant que le modèle de l’an dernier. Le revêtement anti-reflets du Ceramic Shield 2 est appliqué directement sur le verre et est conçu pour fonctionner en contact direct avec l’air. Quand vous posez une protection, vous recouvrez ce revêtement d’une fine couche de colle. Le traitement anti-reflets ne peut plus « respirer », ses propriétés anti-reflets sont neutralisées, voire inversées à cause des nouvelles interfaces verre/air/colle.



En clair, une protection classique transforme votre écran anti-reflets dernier cri en miroir. Si vous voulez quand même une protection supplémentaire (contre les chutes ou les coups de clefs, par exemple), choisissez une protection d’écran qui possède son propre revêtement anti-reflets. Certaines marques (dont Astropad avec son Fresh Coat) proposent déjà des produits spécialement conçus pour préserver ou restaurer les performances anti-reflets de l’iPhone 17. C'est aussi le cas de l'accessoire de JETech à 12,99 € sur Amazon pour tous les nouveaux iPhone.



