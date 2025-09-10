Téléchargez les fonds d'écran des iPhone Air et iPhone 17 Pro

Qui dit nouveaux iPhones, dit nouveaux fonds d'écran ! Si vous avez apprécié l'événement « Awe Dropping », vous pouvez dès maintenant récupérer les derniers fonds d'écran ci-dessous, même sans mettre les 1 229 ou 1 329 euros demandés pour les deux modèles en question.

Vous ne le savez peut-être pas, mais iOS génère désormais ses fonds d'écran par défaut de manière dynamique, en réagissant aux mouvements et interactions sur l'appareil, un peu comme l'interface Liquid Glass qui s'adapte à l'inclinaison de l'appareil. Les images fournies ici sont des versions statiques de ces fonds d'écran.

iPhone Air

Le fond d'écran de l'iPhone Air présente un design abstrait inspiré du plateau de l'appareil photo à l'arrière de l'appareil :

iPhone 17 Pro

Le fond d'écran de l'iPhone 17 Pro arbore un design stylisé avec le mot « PRO » affiché verticalement, à l'image de l'iPad Pro et de l'iPad mini :



Appuyez sur les images pour télécharger les fonds d'écran sur votre iPhone. Définissez-les comme arrière-plan via l'application Photos ou Réglages sur votre appareil iOS.



Fait intéressant, sur l'iPhone 17 et ses congénères, les fonds d'écran natifs peuvent être personnalisés pour correspondre à la couleur de votre iPhone ou de sa coque lorsque vous passer en mode personnalisation (comme pour la teinte des icônes).