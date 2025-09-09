🔥 iPhone (17) Air : un modèle pas comme les autres

Après des mois de rumeurs, l’iPhone Air est enfin officiel. Il correspond exactement à ce que l’on attendait, sauf pour son nom, qui abandonne le numéro 17 pour marquer son exclusivité. Mais il figure bien dans la gamme "iPhone 17". Voici sa présentation complète dans les moindres détails.

L'iPhone Air : alors, on craque ?

Depuis de nombreux mois, les rumeurs et fuites annonçaient son arrivée, et désormais c’est officiel : l’iPhone Air est bien réel. Il reprend exactement le design et les innovations que l’on attendait, avec un format ultra-fin, un châssis en titane et des performances de haut niveau. Seul changement notable par rapport aux attentes : son nom, qui laisse de côté le numéro 17 pour marquer son exclusivité et le distinguer des autres modèles de la gamme.

L’iPhone Air mesure 156,2 mm de hauteur, 74,7 mm de largeur et 5,64 mm d’épaisseur, pour un poids total de 165 g, ce qui en fait le modèle le plus fin et léger jamais conçu par Apple tout en conservant un châssis robuste en titane. Son châssis en titane de grade 5 lui confère un équilibre parfait entre robustesse et légèreté. La face arrière est protégée par le Ceramic Shield, tandis que la face avant utilise le Ceramic Shield 2, offrant une résistance aux rayures trois fois supérieure à celle des modèles précédents. Cette combinaison de matériaux assure une durabilité accrue tout en conservant un design élégant et moderne. L’optimisation de l’espace interne permet également d’intégrer une batterie plus grande pour une meilleure autonomie.

L’écran Super Retina XDR (antireflet) de 6,5 pouces offre une luminosité de pointe de 3 000 nits et intègre la technologie ProMotion jusqu’à 120 Hz pour une fluidité exceptionnelle. Il prend en charge HDR10 et Dolby Vision pour des couleurs éclatantes et un contraste optimal. La fonctionnalité Always-On permet d’afficher des informations essentielles sans allumer l’écran, idéal pour consulter rapidement l’heure, les notifications ou les widgets.

Le système photo de l’iPhone Air se compose d’une caméra principale Fusion de 48 MP, capable de capturer des images nettes avec une large plage dynamique tout en reproduisant l’équivalent de quatre objectifs en un seul grâce à un traitement avancé et une stabilisation optimisée même en faible luminosité. La caméra avant Center Stage de 18 MP offre des selfies et vidéos de haute qualité avec stabilisation et champ de vision élargi, parfait pour les appels vidéo ou les enregistrements en mode paysage. La fonction Double capture permet d’enregistrer simultanément avec les deux caméras (avant et arrière), offrant une perspective unique pour les créateurs de contenu. Le traitement photo avancé inclut le mode Portrait, Smart HDR 5 et Deep Fusion pour des clichés encore plus détaillés.

Sous le capot, l’iPhone Air est équipé de la puce A19 Pro, accompagnée des modules N1 pour la connectivité (Wi-Fi 7, Bluetooth 6, Thread) et C1X pour le réseau cellulaire, ainsi que de la puce graphique G19 pour des performances optimales en jeu et en création graphique. L’iPhone Air est uniquement disponible en eSIM, ce qui libère de l’espace pour une batterie plus grande. Couplée à iOS 26 et ses fonctionnalités intelligentes de gestion de l’énergie, cette batterie permet jusqu’à 27 heures de lecture vidéo, garantissant une utilisation d'une journée complète selon Apple. Les performances et la consommation sont ajustées automatiquement selon l’usage, prolongeant la durée de vie de la batterie. En revanche, il reste à l'USB2 et non l'USB3… ce qui engendre des vitesses de charge plus lentes : 20 watts en MagSafe et 30 minutes pour aller à 50 % en filaire (contre 25 watts et 20 minutes pour les autres).

L’iPhone Air fonctionne sous iOS 26, offrant une interface repensée, un Focus avancé et une gestion intelligente de la batterie. Il intègre également Apple Intelligence, une suite d’outils utilisant l’intelligence artificielle pour améliorer la création de contenu, l’organisation des photos et la personnalisation de l’expérience utilisateur. La sécurité est renforcée avec Face ID, et toutes les données biométriques sont stockées localement dans le Secure Enclave pour garantir la confidentialité.

L’iPhone Air est compatible avec une gamme d’accessoires, dont une batterie MagSafe ultra-fine, des coques TechWoven (avec une version transparente de 1 mm d’épaisseur) et une bandoulière assortie permettant de transporter l’iPhone en toute sécurité tout en gardant les mains libres. Apple met également l’accent sur l’écologie : le titane et l’aluminium proviennent de sources recyclées et responsables, et l’emballage est entièrement recyclable.

Prix et date

L’iPhone Air est proposé à partir de 1 229 € (256 Go) en France. Les précommandes commencent le 12 septembre 2025, avec une disponibilité en magasin à partir du 19 septembre 2025. Il est disponible en plusieurs coloris élégants : bleu ciel, or clair, blanc nuage et noir sidéral.



Si vous vous posez la question de son achat, lisez notre article : l’iPhone 17 Air est-il fait pour vous ?