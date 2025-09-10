iPhone 17 vs Air vs Pro vs Pro Max : comparatif complet des 4 modèles

Apple vient de bouleverser sa gamme iPhone avec une refonte majeure qui marque un tournant dans l'évolution des smartphones de la marque. Les iPhone 17 débarquent avec quatre modèles distincts, dont l'inédit iPhone Air qui remplace définitivement le format Plus. Cette nouvelle génération apporte des améliorations substantielles sur tous les fronts : écrans plus lumineux, performances accrues et systèmes photo entièrement repensés. Pour la première fois depuis longtemps, Apple propose même une baisse de prix sur certains modèles, rendant cette génération particulièrement attractive.

Design et formats : l'iPhone Air révolutionne la donne

La grande nouveauté de cette génération réside indéniablement dans l'iPhone Air, qui redéfinit les standards de finesse avec ses 5,6 mm d'épaisseur. Cette prouesse technique contraste avec les 7,9 mm de l'iPhone 17 standard et les 8,75 mm des modèles Pro. Malgré cette finesse extrême, l'iPhone Air conserve un écran généreux de 6,5 pouces, se positionnant entre l'iPhone 17 (6,3 pouces) et le Pro Max (6,9 pouces).

Modèle Taille écran Épaisseur Poids Matériau cadre iPhone 17 6,3" 7,9 mm 177g Aluminium iPhone Air 6,5" 5,6 mm 165g Titane iPhone 17 Pro 6,3" 8,75 mm 204g Aluminium unibody iPhone 17 Pro Max 6,9" 8,75 mm 231g Aluminium unibody

L'iPhone Air bénéficie d'un châssis en titane qui contribue à sa légèreté remarquable de 165 grammes, tandis que les modèles Pro adoptent un nouveau châssis unibody en aluminium avec système de refroidissement par chambre à vapeur. Cette innovation thermique, une première dans la gamme iPhone, vise à optimiser les performances lors d'usages intensifs.

Côté coloris, chaque gamme se distingue : l'iPhone 17 décline ses teintes pastel (Lavande, Sauge, Bleu Brume, Blanc, Noir), l'iPhone Air privilégie des tons plus sobres (bleu ciel, noir, blanc, or clair), tandis que les Pro arborent des finitions premium (orange cosmique, bleu intense, argent).

Performances et spécifications techniques : la puissance à tous les étages

La répartition des processeurs suit la stratégie habituelle d'Apple avec une distinction claire entre les gammes. L'iPhone 17 embarque la puce A19, offrant 20% de performances supplémentaires par rapport à l'A18 de l'iPhone 16. Cette puce gravée en 3 nanomètres intègre un Neural Engine amélioré pour accélérer les fonctionnalités d'intelligence artificielle et un Display Engine optimisé pour gérer le ProMotion et l'écran Always-On.

Les iPhone Air, Pro et Pro Max bénéficient quant à eux de la puce A19 Pro, plus puissante et efficiente. Cette version Pro se distingue par des cœurs GPU équipés d'accélérateurs neuraux qui délivrent trois fois les performances graphiques de l'A18 Pro. Une particularité notable : l'iPhone Air intègre également une version améliorée de la puce C1 d'Apple, appelée C1X, le modem 5G développé en interne qui avait fait ses débuts sur l'iPhone 16e.

Tous les modèles profitent désormais d'écrans ProMotion 120Hz, une démocratisation majeure puisque cette technologie était jusqu'alors réservée aux modèles Pro. La luminosité atteint 3000 nits en extérieur sur l'ensemble de la gamme, avec un revêtement antireflet amélioré.

Concernant le stockage, Apple abandonne définitivement les configurations 128 Go : tous les modèles démarrent à 256 Go. L'iPhone 17 Pro Max pousse même jusqu'à 2 To, une première dans l'histoire des iPhone. Une manière d'augmenter les prix des modèles Pro, alors que le modèle standard garde le même tarif que l'année dernière avec le double de stockage.

Photo et autonomie : des systèmes caméra repensés

Les systèmes photo marquent une évolution significative avec l'adoption généralisée de capteurs 48 mégapixels. L'iPhone 17 standard bénéficie d'un système double composé d'un capteur principal 48MP et d'un ultra grand-angle 48MP, remplaçant l'ancien capteur 12MP. Cette configuration permet d'obtenir des photos téléphoto 2x de qualité optique grâce au recadrage intelligent du capteur principal.

L'iPhone Air fait le choix de la simplicité avec un capteur unique 48MP accompagné d'un téléobjectif 12MP pour le zoom. Cette approche minimaliste s'explique par les contraintes d'espace liées à la finesse extrême du boîtier.

Les modèles Pro et Pro Max embarquent un système triple 48MP complet : grand-angle, ultra grand-angle et téléobjectif. Ce dernier offre un zoom optique pouvant atteindre 16x et un zoom numérique jusqu'à 40x, positionnant ces iPhone parmi les plus polyvalents du marché.

Tous les modèles adoptent une caméra frontale 18MP avec Center Stage, permettant de réaliser des selfies paysage sans rotation du téléphone grâce à un capteur carré innovant.

L'autonomie varie significativement selon les modèles :

iPhone 17 : 30 heures de lecture vidéo

: 30 heures de lecture vidéo iPhone Air : 27 heures (malgré sa finesse)

: 27 heures (malgré sa finesse) iPhone 17 Pro : 39 heures

: 39 heures iPhone 17 Pro Max : 39 heures

Les modèles Pro bénéficient d'une autonomie exceptionnelle de 39 heures, soit 8 heures de plus que l'iPhone 16 Pro.

Prix en France :

Modèle 256 Go 512 Go 1 To 2 To iPhone 17 969€ 1 219€ - - iPhone Air 1 229€ 1 479€ 1 729€ - iPhone 17 Pro 1 329€ 1 579€ 1 829€ - iPhone 17 Pro Max 1 479€ 1 729€ 1 979€ 2 479€

Les précommandes débutent le 12 septembre à 14h, avec une disponibilité prévue pour le 19 septembre. Cette nouvelle génération d'iPhone marque indéniablement un cap dans l'évolution de la gamme Apple, entre innovations techniques et démocratisation de fonctionnalités premium à des prix pas si élevés pour la marque.

Tableau récapitulatif des caractéristiques des iPhone 17, Air, 17 Pro et Pro Max

Caractéristique iPhone 17 iPhone 17 Air iPhone 17 Pro iPhone 17 Pro Max Écran 6,3" OLED Super Retina XDR 6,5" OLED Super Retina XDR 6,3" OLED Super Retina XDR 6,9" OLED Super Retina XDR Résolution 2 622 x 1 206 pixels 2 736 x 1 260 pixels 2 622 x 1 206 pixels 2 868 x 1 320 pixels Densité pixels 460 ppp 460 ppp 460 ppp 460 ppp Taux rafraîchissement ProMotion 1-120Hz ProMotion 1-120Hz ProMotion 1-120Hz ProMotion 1-120Hz Processeur A19 A19 Pro A19 Pro A19 Pro RAM 8 Go 12 Go 12 Go 12 Go Stockage 256 Go, 512 Go 256 Go, 512 Go, 1 To 256 Go, 512 Go, 1 To 256 Go, 512 Go, 1 To, 2 To Appareil photo arrière 48 MP principal + 48 MP ultra grand angle 48 MP capteur unique 48 MP principal + 48 MP ultra grand angle + 48 MP téléphoto 4x 48 MP principal + 48 MP ultra grand angle + 48 MP téléphoto 4x Appareil photo avant 18 MP Center Stage 18 MP Center Stage 18 MP Center Stage 18 MP Center Stage Zoom optique Non Non 4x 4x Dimensions 149,6 x 71,5 x 7,95 mm 156,2 x 74,7 x 5,64 mm 150,0 x 71,9 x 8,75 mm 163,4 x 78,0 x 8,75 mm Poids 177 g 165 g 204-206 g 231-233 g Matériau cadre Aluminium Titane Aluminium unibody Aluminium unibody Autonomie vidéo 30 heures 27 heures 31 heures 37 heures Couleurs Lavande, Sauge, Bleu Brume, Blanc, Noir Bleu ciel, noir, blanc, or clair Orange cosmique, bleu intense, argent Orange cosmique, bleu intense, argent Fonctionnalités écran Dynamic Island, Always-On, HDR, True Tone Dynamic Island, Always-On, HDR, True Tone Dynamic Island, Always-On, HDR, True Tone Dynamic Island, Always-On, HDR, True Tone Luminosité max 3 000 nits (extérieur) 3 000 nits (extérieur) 3 000 nits (extérieur) 3 000 nits (extérieur) Résistance Ceramic Shield 2 Ceramic Shield 2 Ceramic Shield 2 Ceramic Shield 2 Étanchéité IP68 IP68 IP68 IP68

Points clés de différenciation

iPhone 17 : Le modèle standard bénéficie désormais du ProMotion 120Hz et d'un double capteur photo 48 MP.

iPhone 17 Air : Le plus fin avec 5,6 mm d'épaisseur, écran 6,5", mais un seul capteur photo.

iPhone 17 Pro/Pro Max : Triple capteur photo avec téléphoto 4x, cadre aluminium unibody avec refroidissement par chambre à vapeur pour une meilleure performance thermique.

Tous les modèles intègrent Apple Intelligence et sont compatibles iOS 26. Tous les iPhone 17 et Air sont Wi-Fi 7, 5G, ont le Ceramic Shield 2, MagSafe... et toutes les technologies éprouvées.

Pour aller plus loin