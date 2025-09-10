iPhone 16 vs iPhone 17 : le comparatif !

Avec la sortie de l’iPhone 17, Apple confirme sa capacité à améliorer son modèle phare chaque année, tout en conservant le même prix de lancement que l’iPhone 16. Mais quelles sont exactement les nouveautés et différences entre ces deux générations ? De l’écran à la caméra, en passant par la puissance et l’autonomie, nous passons en revue toutes les améliorations apportées par l’iPhone 17 pour vous aider à savoir s’il vaut le coup par rapport à son prédécesseur.

iPhone 16 vs iPhone 17 : toutes les différences

Apple frappe encore fort avec l’iPhone 17, qui conserve le même prix de lancement que l’iPhone 16 à 969 €, tout en proposant des améliorations majeures sur presque tous les aspects. Ne vous fiez pas à son design identique, du stockage à l’écran, en passant par la puissance et la photo, le nouvel iPhone 2025 se montre clairement supérieur à son prédécesseur, offrant une expérience plus fluide et plus immersive.

1. Prix et stockage

L’iPhone 17 double la capacité de stockage de base avec 256 Go, contre 128 Go sur l’iPhone 16, pour le même prix de 969 €. Les utilisateurs disposent ainsi dès le départ de beaucoup plus d’espace pour leurs photos, vidéos et applications, sans surcoût.

2. Design et écran

Plus grand et plus fin, l’iPhone 17 propose un écran de 6,3 pouces contre 6,1 pouces pour l’iPhone 16. Ses bordures encore plus fines donnent un look moderne et élégant. L’épaisseur passe à 7,95 mm et le poids à 177 g, contre 7,8 mm et 170 g sur l’iPhone 16, tout en restant confortable à tenir.

3. Qualité d’affichage

Le passage à un écran 120 Hz avec ProMotion transforme la fluidité des animations et du défilement. L’Always‑On Display permet de consulter l’heure et les notifications sans réveiller l’écran. Le traitement antireflet et la protection Ceramic Shield 2, trois fois plus résistante aux rayures, garantissent une expérience visuelle durable et confortable, même en plein soleil. Sans oublier la luminosité maximale qui passe de 2 000 à 3 000 nits, une autre excellente nouvelle pour les conditions d'utilisation en extérieur.





4. Performances

La puce A19 avec GPU et accélérateurs neuronaux propulse l’iPhone 17 bien au‑dessus des performances de l’A18 avec GPU classique. Jeux, montage vidéo et applications gourmandes en ressources tournent de manière fluide et rapide.

5. Autonomie

L’iPhone 17 assure jusqu’à 30 heures de lecture vidéo, contre 22 heures sur l’iPhone 16. Un vrai progrès pour les utilisateurs intensifs qui ne veulent pas être dépendants du chargeur.

6. Caméra avant

La caméra frontale passe à 18 MP pour les photos et vidéos, contre 12 MP sans stabilisation sur l’iPhone 16. Elle offre la double capture et la vidéo ultra-stabilisée, avec Stage Center pour un cadrage automatique qui reste parfait lors des appels vidéo et des prises de photo à plusieurs.

7. Caméra arrière

L'ultra-grand-angle atteint 48 MP, contre 12 MP sur l’iPhone 16, offrant des clichés ultra-détaillés et lumineux, même en basse lumière. L’ultra-grand-angle permet des prises de vue plus vastes et plus immersives, parfait pour la photo de paysage ou de groupe.

8. Recharge et MagSafe

L’iPhone 17 monte jusqu’à 25 W en MagSafe, ce qui permet de recharger 50 % de la batterie en seulement 20 minutes. Sur l’iPhone 16, la recharge 22 W demande plus de 30 minutes pour atteindre le même résultat.

9. Connectivité

Avec le Bluetooth 6, l’iPhone 17 assure des connexions plus rapides et plus stables avec tous les accessoires sans fil, contre Bluetooth 5.3 sur l’iPhone 16. Un point important pour la connexion des AirPods, parfois capricieuse sur les modèles actuels. Les deux possèdent le Wi-Fi 7.

Tableau comparatif rapide des différences