iPhone 16 Pro vs iPhone 17 Pro : le comparatif !

  • auteurAlexandre Godard
  • Il y a 6 heures (Màj il y a 1 heure)
  • 💬 5 coms
iphone 17 pro iconAvec l’iPhone 17 Pro, Apple repousse encore les limites de la performance, de la photo et de l’autonomie par rapport à l’iPhone 16 Pro. Même si le prix augmente, les nouveautés sur le stockage, la caméra et la puissance font de ce modèle un vrai saut générationnel pour les utilisateurs exigeants. Découvrons ensemble toutes les différences, comme nous venons de le faire entre l'iPhone 16 et l'iPhone 17.

iPhone 16 Pro vs iPhone 17 Pro : toutes les différences

Apple frappe encore fort avec l’iPhone 17 Pro, qui, malgré une augmentation de 100 € par rapport à l’iPhone 16 Pro (1329 € vs 1229 €), propose des améliorations majeures sur presque tous les aspects. Du stockage à la caméra, en passant par la puissance et l’autonomie, le nouvel iPhone Pro se montre clairement supérieur à son prédécesseur, offrant une expérience plus fluide et plus complète pour les utilisateurs exigeants.

iphone 17 pro vs iphone 16 pro comparatif

1. Prix et stockage

L’iPhone 17 Pro augmente la capacité de stockage de base à 256 Go, contre 128 Go sur l’iPhone 16 Pro. Cette augmentation de capacité est accompagnée d’une hausse de prix de 100 €, passant de 1229 € à 1329 €, mais elle permet aux utilisateurs de disposer dès le départ de beaucoup plus d’espace pour leurs fichiers lourds, photos et vidéos professionnelles.

iphone 17 pro apple officiel orange

2. Design et dimensions

L’iPhone 17 Pro gagne légèrement en épaisseur et en poids, avec 8,75 mm et 204 g contre 8,25 mm et 199 g pour l’iPhone 16 Pro. Malgré cette légère augmentation, le design reste ergonomique et premium, fidèle à l’identité Pro d’Apple.

keynote apple wow dropping iphone 17 pro wallpaper

3. Performances

La puce A19 Pro avec GPU 6 cœurs et accélérateurs neuronaux propulse l’iPhone 17 Pro bien au‑dessus de l’A18 Pro classique. Que ce soit pour les jeux, le montage vidéo ou les applications professionnelles exigeantes, la puissance est nettement supérieure et la fluidité garantie.

apple keynote wow dropping puce a19 pro
keynote apple wow dropping iphone 17 pro a19 pro
keynote apple wow dropping iphone 17 pro sustain

4. Autonomie

L’iPhone 17 Pro assure jusqu’à 31 heures de lecture vidéo (39 sur le Pro Max), contre 27 heures sur l’iPhone 16 Pro. Une amélioration notable pour les utilisateurs intensifs qui veulent profiter de leur appareil plus longtemps sans recharge.

keynote apple wow dropping iphone 17 pro video playback

5. Résistance

Le traitement antireflet et la protection Ceramic Shield 2, trois fois plus résistante aux rayures, garantissent une expérience visuelle durable et confortable, même en plein soleil. Sans oublier le Ceramic Shield 1 placé au dos. L'iPhone 16 Pro se contente d'un dos non protégé et du Ceramic Shield 1 en façade.

keynote apple wow dropping iphone 17 pro strenght

6. Caméra avant

La caméra frontale passe à 18 MP avec Stage Center qui offire un cadre centré pour les photos et vidéos, contre 12 MP classique sur l’iPhone 16 Pro. Cette nouvelle architecture permet la double capture et la vidéo ultra stabilisée, garantissant un cadrage parfait pour les appels FaceTime ou les selfies.

keynote apple wow dropping iphone 17 pro 8x

7. Caméra arrière

Le triple capteur photo de l’iPhone 17 Pro atteint 48 MP sur chaque objectif, avec un téléobjectif de 48 MP et un zoom optique jusqu’à ×8, contre un zoom ×5 en 12 MP sur l’iPhone 16 Pro. Les photos professionnelles bénéficient du support ProRes RAW et Genlock, absents sur le modèle précédent, offrant des possibilités holywoodiennes pour la photo et la vidéo.

keynote apple wow dropping iphone 17 pro cameras
keynote apple wow dropping iphone 17 pro new codec video

8. Recharge sans fil

L’iPhone 17 Pro permet une recharge sans fil jusqu’à 25 W, atteignant 50 % de batterie en seulement 20 minutes, contre 22 W et plus de 30 minutes sur l’iPhone 16 Pro.

keynote apple wow dropping iphone 17 recharge

9. Connectivité

Avec le Bluetooth 6, l’iPhone 17 Pro assure des connexions plus rapides et plus stables, contre Bluetooth 5.3 sur l’iPhone 16 Pro. Idéal pour la connexion des Airpods connue pour être parfois capricieuse sur les iPhone actuels.

apple iphone 17 pro color lineup

Tableau comparatif

Caractéristique iPhone 16 Pro iPhone 17 Pro
Prix de lancement 1229 € 1329 €
Stockage de base 128 Go 256 Go
Bordures / Épaisseur / Poids Standard / 8,25 mm / 199 g Légèrement plus fines / 8,75 mm / 204 g
Puce / GPU A18 Pro / GPU classique A19 Pro / GPU 6 cœurs + accélérateurs neuronaux
Autonomie vidéo 27 h 31 h
Caméra avant 12 MP 18 MP Center Stage, double capture, vidéo ultra-stabilisée
Caméra arrière principale Télélobjectif 12 MP et zoom optique ×5 Triple 48 MP avec téléobjectif 48 MP et zoom optique ×8
Photos / Vidéo Pro ProRes RAW + Genlock
Recharge sans fil 22 W (50 % en 30 min) 25 W (50 % en 20 min)
Bluetooth 5.3 6
Résistance Ceramic Shield 1 façade, dos non protégé Ceramic Shield 2 façade, 3× plus résistant aux rayures + Ceramic Shield 1 au dos et traitement antireflet
5 réactions

C3D2 - iPhone

Pour ma part je reste sur le 16 pro max ,améliorations très minimes qui ne vaut pas le coût de changer et de plus le design des 17 pro est dégueulasse.
On vas attendre 3 à 5 ans ,mais je ne m attend plus à grand chose avec Apple,quand tu vois le retard phénoménales qu’Apple a pris sur toutes la concurrence pas que Samsung on ce demande si il y a encore des ingénieurs chez Apple.Rien que l IA chez Apple c’est à mourir de rire on frôle la honte.

10/09/2025 à 23h18

iBN_ - iPhone premium

Je suis vraiment pro Apple, fidèle depuis le 3GS. Je change généralement tous les 2/3 ans mon iPhone.
Actuellement j’ai un 13 pro, j’ai fait un comparatif… vraiment aucune raison de changer, quelle déception

10/09/2025 à 22h03

4benji - iPhone

@ImRaven0us
ce qu’ils entendent par là, c’est que souvent quand il y a beaucoup d’AirPods connectés autour de soi, parfois il peut y avoir des petits bugs et vu que eux aux États-Unis il y a vraiment beaucoup de gens, c’est fort possible qu’il y ait quelques bugs

10/09/2025 à 20h03

ImRaven0us - iPhone

« Idéal pour la connexion des Airpods connue pour être parfois capricieuse sur les iPhone actuels. »

Euh on doit pas avoir les mêmes AirPods, je n’ai jamais eu un soucis de connexion avec mon iPhone. J’ai eu les AirPods normal, les pro2. Au contraire je trouve ça tellement facile 🤷‍♂️

10/09/2025 à 19h35

Ryu57 - iPhone premium

Mieux sauter 2 générations voir 3 pour ceux qui aime la tech sinon 5ans pour quelqu’un qui n’a pas besoins des dernières nouveautés

10/09/2025 à 18h38

