iPhone 16 Pro vs iPhone 17 Pro : le comparatif !

Avec l’iPhone 17 Pro, Apple repousse encore les limites de la performance, de la photo et de l’autonomie par rapport à l’iPhone 16 Pro. Même si le prix augmente, les nouveautés sur le stockage, la caméra et la puissance font de ce modèle un vrai saut générationnel pour les utilisateurs exigeants. Découvrons ensemble toutes les différences, comme nous venons de le faire entre l'iPhone 16 et l'iPhone 17.

iPhone 16 Pro vs iPhone 17 Pro : toutes les différences

Apple frappe encore fort avec l’iPhone 17 Pro, qui, malgré une augmentation de 100 € par rapport à l’iPhone 16 Pro (1329 € vs 1229 €), propose des améliorations majeures sur presque tous les aspects. Du stockage à la caméra, en passant par la puissance et l’autonomie, le nouvel iPhone Pro se montre clairement supérieur à son prédécesseur, offrant une expérience plus fluide et plus complète pour les utilisateurs exigeants.

1. Prix et stockage

L’iPhone 17 Pro augmente la capacité de stockage de base à 256 Go, contre 128 Go sur l’iPhone 16 Pro. Cette augmentation de capacité est accompagnée d’une hausse de prix de 100 €, passant de 1229 € à 1329 €, mais elle permet aux utilisateurs de disposer dès le départ de beaucoup plus d’espace pour leurs fichiers lourds, photos et vidéos professionnelles.

2. Design et dimensions

L’iPhone 17 Pro gagne légèrement en épaisseur et en poids, avec 8,75 mm et 204 g contre 8,25 mm et 199 g pour l’iPhone 16 Pro. Malgré cette légère augmentation, le design reste ergonomique et premium, fidèle à l’identité Pro d’Apple.

3. Performances

La puce A19 Pro avec GPU 6 cœurs et accélérateurs neuronaux propulse l’iPhone 17 Pro bien au‑dessus de l’A18 Pro classique. Que ce soit pour les jeux, le montage vidéo ou les applications professionnelles exigeantes, la puissance est nettement supérieure et la fluidité garantie.







4. Autonomie

L’iPhone 17 Pro assure jusqu’à 31 heures de lecture vidéo (39 sur le Pro Max), contre 27 heures sur l’iPhone 16 Pro. Une amélioration notable pour les utilisateurs intensifs qui veulent profiter de leur appareil plus longtemps sans recharge.

5. Résistance

Le traitement antireflet et la protection Ceramic Shield 2, trois fois plus résistante aux rayures, garantissent une expérience visuelle durable et confortable, même en plein soleil. Sans oublier le Ceramic Shield 1 placé au dos. L'iPhone 16 Pro se contente d'un dos non protégé et du Ceramic Shield 1 en façade.

6. Caméra avant

La caméra frontale passe à 18 MP avec Stage Center qui offire un cadre centré pour les photos et vidéos, contre 12 MP classique sur l’iPhone 16 Pro. Cette nouvelle architecture permet la double capture et la vidéo ultra stabilisée, garantissant un cadrage parfait pour les appels FaceTime ou les selfies.

7. Caméra arrière

Le triple capteur photo de l’iPhone 17 Pro atteint 48 MP sur chaque objectif, avec un téléobjectif de 48 MP et un zoom optique jusqu’à ×8, contre un zoom ×5 en 12 MP sur l’iPhone 16 Pro. Les photos professionnelles bénéficient du support ProRes RAW et Genlock, absents sur le modèle précédent, offrant des possibilités holywoodiennes pour la photo et la vidéo.





8. Recharge sans fil

L’iPhone 17 Pro permet une recharge sans fil jusqu’à 25 W, atteignant 50 % de batterie en seulement 20 minutes, contre 22 W et plus de 30 minutes sur l’iPhone 16 Pro.

9. Connectivité

Avec le Bluetooth 6, l’iPhone 17 Pro assure des connexions plus rapides et plus stables, contre Bluetooth 5.3 sur l’iPhone 16 Pro. Idéal pour la connexion des Airpods connue pour être parfois capricieuse sur les iPhone actuels.

Tableau comparatif