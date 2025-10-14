L'iPhone Air d'Apple est en promotion !

L'iPhone Air a fait une entrée remarquée en septembre 2025, renouvelant la gamme avec un design et des choix audacieux. Et bien sachez que ce modèle ultra-fin, au prix conseillé de 1 229 €, est désormais bien moins cher ! Il se rapproche d'un iPhone 17 standard.

Tout savoir sur l'iPhone Air

L'iPhone (17) Air se distingue par son design inédit : seulement 5,6 mm d'épaisseur au point le plus fin, le rendant plus léger qu'un iPhone X de 5,8 pouces, mais nous faisant ressentir la même chose qu'à la sortie de celui-ci en 2017, une réelle impression de nouveauté.

Équipé d'un écran OLED de 6,5 pouces avec ProMotion jusqu'à 120 Hz, il offre une immersion totale grâce à des bordures ultra-réduites et une Dynamic Island discrète. Sous le capot, la puce A19 Pro ultra-rapide et économe délivre des performances pro, tandis que la caméra Fusion 48 MP assure un zoom optique 2x et des portraits naturels. La caméra avant 18 MP avec Center Stage pivote pour des selfies intelligents, et l'autonomie tient une journée entière (jusqu'à 27 heures de vidéo). Résistant avec son cadre en titane, son verre Ceramic Shield 2 à l'avant et à l'arrière, il intègre Apple Intelligence, le Wi-Fi 7, la 5G, le Bluetooth 6 et l'eSIM.

Les atouts irrésistibles de l'iPhone Air

Finesse extrême et ergonomie : À 5,6 mm, il défie la physique, avec un poids plume et des arêtes arrondies pour une prise en main instinctive, surpassant l'iPhone 16 ou 17 en élégance.

Écran immersif : 6,5 pouces à 120 Hz, luminosité exceptionnelle, idéal pour vidéos et jeux, avec une face quasi tout en verre évoquant les rêves de Jony Ive.

Performances++ : Puce A19 Pro (12 Go RAM) gère les AAA comme Assassin's Creed sans surchauffe, optimisée pour iOS 26 et Apple Intelligence.

Photographie avancée : Système Fusion 48 MP pour des clichés nets, bokeh naturel ; frontale Center Stage pour vidéos double capture.

Résistance et connectivité : Titane ultra-léger, protection x4 aux chutes, x3 aux rayures ; eSIM flexible, vitesses ultra-rapides et autonomie solide en usage mixte grâce aux puces maisons d'Apple C1X et N1 pour la 5G et le Wi-Fi / Bluetooth.

Malgré un haut-parleur mono et un léger bémol sur la stabilisation vidéo, son dos sculpté et sa polyvalence en font un bijou quotidien.

Promotion exclusive sur Amazon

Profitez dès maintenant d'une offre imbattable (soit 11 % d'économies sur le prix conseillé de 1 229 €) :

Cette remise flash met en lumière celui qui a le mérite d'apporter de l'innovation et qui préfigure le futur iPhone Fold de l'an prochain. Idéal pour upgrader sans attendre, avec livraison rapide et retours faciles. Ne ratez pas cette opportunité de posséder le plus fin des iPhone, alliant innovation et élégance premium.

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.