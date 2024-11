L'iPhone 16 d'Apple est en promotion pour le Black Friday

L'iPhone 16, le dernier téléphone en date d'Apple, fait son entrée dans la rubrique « Promotions », pile à temps pour le Black Friday et la période de Noël. Avec ses fonctionnalités améliorées, comme le bouton de l'appareil photo, le mode macro, la luminosité de 2 000 nits ou encore la puce A18 capable du ray-tracing, l'iPhone 16 est pour nous le meilleur de la gamme 2024. Et quand il est en promotion, c'est encore mieux !

Les atouts de l'iPhone 16

Toujours très bien finis, l'iPhone 16 et son écran OLED Super Retina de 6,1 pouces offrent un compromis parfait entre prix, qualité et performances. Si taux de rafraîchissement reste à 60 Hz, la qualité de l'affichage progresse avec une meilleure luminosité et des capacités largement revues à la hausse pour les jeux grâce au Ray-Tracing matériel qui permet de jouer à des titres AAA comme Assassin's Creed Mirage ou Resident Evil 4 Remake. Couplée à 8 Go de RAM, la puce A18 offre aussi des fonctionnalités d'IA avancées, bien que pour le moment réservées aux anglophones.

La photographie atteint de nouveaux sommets avec un appareil photo arrière de 48 Mpx et un ultra grand-angle compatible mode macro, permettant d'avoir une autre vision du monde.

Pour les amateurs de prise de vue rapide, l'iPhone 16 introduit le bouton "Action", remplaçant l'ancien interrupteur de mode silencieux, pour un accès rapide à diverses fonctions personnalisées. Sans oublier le zoom optique 2x.



Pour le reste, c'est du très solide avec une autonomie en hausse, une chauffe très limitée grâce à une nouvelle conception interne ou encore un verre de protection 50 % plus résistant.



Retrouvez le test de l'iPhone 16 pour en savoir plus.

L'iPhone 16 au meilleur prix

À l'occasion du Black Friday, Amazon propose une offre irrésistible : l'iPhone 16 est disponible avec une réduction de 7 %. Cette offre exceptionnelle vous permet de vous équiper avec ce qui se fait de mieux en matière de technologie mobile tout en ayant un peu d'argent pour une coque, un chargeur ou un kit de nettoyage, par exemple.

Acheter l'iPhone 16 à 899 € (au lieu de 969 €)

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.