L’iPhone 16 pourrait être la bonne affaire de l’année

Chaque année, les iPhones se suivent et se ressemblent. L’iPhone 16 est incontestablement meilleur que le 15, qui lui même est mieux que le 14… et ainsi de suite. Si on pouvait se permettre de prendre l’iPhone de la génération précédente, moins cher, sans se sentir frustré ou limité, la donne a désormais changé. Si vous voulez acheter un iPhone neuf aujourd’hui, il n’y aucune raison de prendre autre chose qu’un 16. On vous explique pourquoi.

Apple Intelligence en ligne de mire

La révolution software d’Apple, son intelligence artificielle générative et son nouveau Siri, ne sera disponible que sur l’iPhone 16. Accessoirement, c’est aussi le cas de l’iPhone 15 Pro mais il n’est plus commercialisé par Apple qui le préfère au 16 Pro ; il n’en reste pas moins une bonne affaire si trouvé à un vil prix dans un magasin tiers.

Certes, la technologie n’est pas encore disponible pour tout le monde et mettra des mois à arriver en version finale. Certes, on en voit pas encore tout à fait les usages réels et certains considères même Apple Intelligence comme « inutile ». Certes, la concurrence fait mieux pour l’instant. Si toutes ces affirmations sont vraies il n’en demeure pas moins qu’un fait est indéniable : Apple Intelligence n’est disponible que sur l’iPhone 16. Ne vous y trompez pas, la dernière génération d’iPhone est véritablement celle qui est ancrée dans le futur. Dans les années qui arrivent, les véritables nouveautés logicielles n’arriveront plus par le biais d’iOS qui est maintenant ultra mature difficile à faire évoluer. Les innovations viendront d’Apple Intelligence, et il ne faudra pas être frustré de ne pas pouvoir en profiter.

Les anciens iPhones restent de bons smartphones

Néanmoins, tout cela n’est pas une raison de se jeter sur le premier iPhone 16 disponible comme s’il s’agissait du smartphone ultime. Si vous avez un 13, 14 ou 15 et qu’il vous satisfait pleinement aujourd’hui, il n’y a aucune raison de passer au 16. Le temps où on renouvelle son iPhone très (peut-être trop ?) souvent est révolu.

Dans une logique de renouvellement d’iPhone ancien ou d’achat d’un premier, il paraît contre productif d’acheter une génération inférieure au 16. Le 15 n'a pas Intelligence, le 14 n'a ni USB-C ni Dynamic Island... ce sont des évolutions majeures. Lorsque la génération 14 est sortie, il n'était pas idiot de se tourner vers un iPhone 13 moins cher et pas moins capable. Cette année, vous auriez sincèrement tort de ne pas opter pour l'iPhone 16 pour renouveler votre vieux smartphone. Au passage, toutes ces histoires autour d'Apple Intelligence nous ferait presque oublier qu'un nouveau bouton est disponible. Cet ajout qui serait normalement sur toutes les lèvres pour la sortie d'un iPhone, est complètement mise au second plan. Une nouveauté chasse l'autre.

Les prix n'ont pas augmenté depuis des années, et c'est assez rare pour le souligner. Depuis l'iPhone 11, le produit faire de Cupertino n'a pas augmenté dans de trop grandes proportions (hors modèles Pro). Malgré l'inflation, les crises et l'appétit d'Apple il y a un fait polémique mais bien réel : l'iPhone n'a jamais coûté aussi peu cher. Profitons-en pour acheter l'iPhone 16, les quelques euros supplémentaires par rapport aux modèles précédents en valent la chandelle.

Et si l'iPhone 17 mettait tout le monde d'accord ?

C'est peut-être la première fois qu'Apple sort un produit sans que son principal argument de vente soit, dans les faits, disponible. Aux Etats-Unis, Apple est à fond sur l'IA avec les Stores mis aux couleurs d'Apple Intelligence et les iPhones 16 en page d'accueil du site web ont pour slogan "Hello, Apple Intelligence." Pour rappel, la fonctionnalité arrivera en bêta aux Etats-Unis en octobre et le déploiement sera progressif tout au long de l'année 2025 si bien que la version finale interviendra plus ou moins au moment de la sortie de l'iPhone 17.

Cet iPhone 17 pourrait d'ailleurs être l'iPhone de la réconciliation. Celui qui mettra tout le monde d'accord, early adopters comme retardataires. Avec un an de recul sur Apple Intelligence, nul doute que la firme de Cupertino aura eu le temps de peaufiner sa copie. De transformer l'essai de l'iPhone 16 en véritable révolution avec un assistant vocal plus intelligent que jamais, des interactions toujours plus naturelles et des cas d'usage décuplés.



En attendant, si vous avez besoin d'un nouvel iPhone dès maintenant, le 16 s'impose comme le choix le plus judicieux et tourné vers l'avenir. Même si toutes ses promesses ne sont pas encore tenues, il pose les bases des iPhones de demain. Ceux qui feront d'Apple Intelligence et de l'IA générative en général des compagnons aussi indispensables qu'indissociables de nos smartphones. En définitive, si votre iPhone actuel vous donne entière satisfaction, gardez-le précieusement. Mais le jour où vous devrez en changer, ne passez pas à côté de l'iPhone 16, ou vous risqueriez de le regretter.

Et si vous pouvez attendre l'iPhone 17 (ou le prochain iPhone SE s'il dispose d'Apple Intelligence), vous aurez peut-être entre les mains la quintessence du smartphone selon Apple.

