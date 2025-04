Le prix de l’iPhone 16 pourrait s’envoler, c’est le moment d’acheter

Le président américain Donald Trump a annoncé cette semaine que des frais de douane élevés seraient imposés sur les importations en provenance de nombreux pays, dont la Chine, à partir du 9 avril. Ces tarifs pourraient avoir un impact significatif sur Apple, car la plupart des iPhones sont assemblés en Chine, et les importations de ce pays vers les États-Unis seront soumises à un taux exorbitant de 54 %. De quoi faire plonger le cours de l’action AAPL de plus de 15 % en deux jours et d’affoler les analystes.

Des prévisions alarmantes

En effet, les analystes prévoient que les prix des iPhones aux États-Unis pourraient augmenter fortement en raison de ces nouveaux droits de douane.

Selon Rosenblatt Securities, une augmentation potentielle de 43 % est possible, ce qui ferait exploser les prix si Apple n’absorbait aucunement la différence :

Le modèle haut de gamme iPhone 16 Pro Max (1 To) pourrait passer de 1 599 $ à près de 2 300 $.

L’iPhone 16e d’entrée de gamme pourrait augmenter de 599 $ à plus de 850 $.

Un iPhone 16 Pro (256 Go) pourrait passer de 999 $ à plus than 1 400 $.

Du côté de Neil Shah de Counterpoint Research, on est légèrement plus optimiste avec une augmentation d’au moins 30 % en moyenne pour compenser les coûts des tarifs douaniers. Mais cela fait tout de même près de 300 $ de plus sur un iPhone 16 Pro.



Apple n’a pas encore commenté publiquement la décision de Trump, ce qui laisse une incertitude quant à savoir si l’entreprise va :

- Augmenter les prix des modèles actuels d’iPhone 16,

- Fixer des prix plus élevés pour les futurs modèles d’iPhone 17 plus tard cette année, ou

- Explorer des stratégies alternatives pour atténuer l’impact financier comme renégocier avec ses fournisseurs ou produire dans d’autres pays.



Depuis l’annonce des tarifs par Trump, le prix de l’action d’Apple a chuté de près de 15 %. Si vous habitez aux USA, il est donc peut-être temps d’acheter un iPhone 16 (en promo à 869 € sur Amazon), avant que les prix ne s’envolent. Certains pays ont d’ailleurs pris les devants comme le Vietnam qui a apparemment eu un appel constructif avec le président, une baisse des taux est donc possible, comme ce fut le cas il y a deux mois avec le Mexique.

Et en France ?

Et pour les européens, nous ne sommes pas à l’abri. L’UE pourrait aussi répondre par des frais de douane, comme la Chine vient de le faire. Quand bien même elle ne le ferait pas, Apple pourrait décider d’augmenter ses prix partout pour compenser les taxes sur son marché local.

