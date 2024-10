iPhone 16 Pro : il pourrait bénéficier d'une charge rapide jusqu'à 40 W

Comparé à certains de ses concurrents, Apple a toujours été réticent à l'idée d'augmenter la vitesse de charge de ses iPhone. La raison est simple, recharger trop rapidement une batterie provoque une hausse de la chaleur générée, ce qui peut réduire la durée de vie de la batterie. Cependant, Apple a conscience que les utilisateurs veulent que leur iPhone recharge plus rapidement, ce qui est pratique avant de sortir de chez soi ou avant de partir du travail en fin de journée. Avec les iPhone 16 Pro et iPhone 16 Pro Max, Apple pourrait faire un geste !



: La recharge monte à 25 W sans fil sur le nouvel iPhone 16 Pro.

Une recharge filaire et MagSafe plus rapide avec les iPhone 16 Pro ?

Actuellement, les iPhone 15 et iPhone 15 Pro offrent une charge jusqu'à 27 W avec un adaptateur secteur USB-C compatible. De plus, les chargeurs MagSafe officiels et ceux de tiers autorisés permettent une charge sans fil allant jusqu'à 15 W. Ces modèles peuvent atteindre 50 % de charge en environ 30 minutes en utilisant un adaptateur secteur de 20 W ou plus, ce qui reste comparable à la capacité de charge des iPhone 13 et iPhone 14.



Selon une récente indiscrétion, les iPhone 16 Pro et iPhone 16 Pro Max pourraient bénéficier d'une charge rapide filaire de 40 W, une amélioration quasiment doublée par rapport aux modèles actuels. La rumeur poursuit en expliquant que ces modèles supporteront aussi une charge MagSafe de 20 W, ce qui surpasserait également la capacité de charge sans fil des modèles actuels.

Cette augmentation de la capacité de charge aurait pour objectif à "équilibrer et améliorer les problèmes d'augmentation du temps de charge dus à l'accroissement de la capacité de la batterie". En d'autres termes, alors que les batteries deviennent plus grandes et offrent une plus grande autonomie, la vitesse de charge sera également améliorée pour assurer une expérience utilisateur optimale.



Au-delà de l'augmentation de la capacité de charge, il y a des rumeurs concernant les batteries de la gamme iPhone 16. À l'exception de l'iPhone 16 Plus, tous les modèles de cette gamme auront des batteries plus grandes que celles des modèles précédents. La technologie de batterie empilée, qui pourrait augmenter la capacité et la durée de vie des batteries, est également mentionnée dans le rapport, cela pourrait promettre une plus grande autonomie et une performance améliorée.



Si ces rumeurs se confirment, les utilisateurs d'iPhone pourront bénéficier de temps de charge réduits et d'une autonomie prolongée, ce qui est une excellente nouvelle pour tous ceux qui dépendent de leur iPhone tout au long de la journée.



