Les iPhone 16 peuvent charger sans fil à 25 W avec MagSafe

Les nouveaux iPhone 16 présentés à l'instant par Apple prennent en charge une version améliorée de la recharge MagSafe. Avec un chargeur de 30 W, ils peuvent désormais atteindre une puissance de charge de 25 W, surpassant ainsi la limite précédente de 15 W.

Une bonne nouvelle au quotidien

Pour la première fois, les modèles d'iPhone 16 offrent la recharge rapide via MagSafe, permettant d'atteindre 50 % de charge en seulement 30 minutes avec un adaptateur de 30 W ou plus, associé à un nouveau chargeur MagSafe à 49 €. La recharge rapide est également disponible avec un adaptateur de 20 W minimum et un câble USB-C classique.

La recharge sans fil Qi2 est également compatible, mais elle reste limitée à 15 W. Ainsi, les utilisateurs d'iPhone 16 profiteront de vitesses de recharge plus élevées en utilisant les chargeurs MagSafe officiels.

L'adaptateur de 30 W est vendu séparément, car Apple ne l'inclut plus dans la boîte, mais un câble USB-C est fourni. Les nouveaux modèles seront disponibles en précommande dès le vendredi 13 septembre, avec un lancement le 20 septembre. Deux nouveaux chargeurs MagSafe sont d'ailleurs proposés sur le site d'Apple, en versions de 1 et 2 mètres.

Les autres changements intéressants

Parmi les autres faits notables des iPhone 16, citons le Wi-Fi 7, le verre Ceramiq Shield nouvelle génération, le bouton Caméra ou encore les nouvelles tailles pour les Pro.