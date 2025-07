La production de l’écran de l’iPhone Fold 2026 a démarré

Alors que Samsung a présenté hier son Galaxy Z Fold 7 ultra fin, la branche Samsung Display a commencé la production d'écrans OLED pliables pour le premier iPhone pliable d'Apple, prévu pour un lancement en 2026, selon le média coréen ETNews.

Une dalle de 7 pouces pour l’iPhone Fold

Les écrans sont fabriqués dans l'usine A3 de Samsung à Asan, Chungcheongnam-do, où une ligne de production dédiée est en phase d'achèvement. Cette installation produira exclusivement des panneaux OLED pliables de 7 pouces pour Apple, avec une capacité annuelle de 15 millions d'unités.

L'iPhone pliable disposera d'un écran OLED pliable vers l'intérieur (comme un livre) et devrait rejoindre la gamme iPhone 2026, comprenant l'iPhone 18, l'iPhone 18 Air, l'iPhone 18 Pro et l'iPhone 18 Pro Max, avec des mises à jour annuelles à l'automne. Apple prévoit de produire 6 à 8 millions d'unités en 2026, bien en deçà de la capacité de production de Samsung, conçue pour répondre aux futurs modèles et à une demande croissante.



Samsung Display a obtenu un contrat exclusif de deux ans pour fournir à Apple des écrans pliables, tirant parti de son expertise dans la production d'écrans de smartphones pliables depuis 2019 et l’introduction du premier Galaxy Fold. Bien qu'Apple préfère généralement diversifier ses fournisseurs, l'avantage technologique de Samsung dans les OLED pliables en fait le seul fournisseur pendant un moment, comme ce fut le cas lors de la transition d'Apple vers l'OLED avec les iPhone X et XS.

Un modèle unique très attendu

L'iPhone Fold devrait présenter un design ultra-fin de 4,5 mm, un écran interne de 7 pouces au format 4:3 sans pli visible une fois déplié (contrairement au dernier Samsung), de 5,4 pouces plié (de quoi en faire un Mini), une charnière robuste, un double appareil photo arrière (grand-angle et ultra-grand-angle), la puce A20 Pro et, potentiellement, Touch ID au lieu de Face ID. Le tout sous iOS 27.



Son prix devrait dépasser les 2 000 euros, ce qui l’alignera sur le concurrent coréen ainsi que le Pixel Fold de Google.