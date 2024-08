Google lance 4 Pixel 9 dont le Pro Fold, tous dopés à l'IA Gemini

Google a annoncé aujourd'hui le lancement de plusieurs nouveaux smartphones dans sa gamme Pixel, y compris le Pixel 9 Pro Fold, le Pixel 9, le Pixel 9 Pro, et le Pixel 9 Pro XL, tous dotés de nouvelles capacités d'intelligence artificielle alimentées par Gemini. Mais ce n'est pas tout, Google a aussi dévoilé la Pixel Watch 3 et les écouteurs Pixel Buds Pro 2. On est vraiment proche du Unpacked de Samsung avec ses Galaxy Z 6, ses Galaxy Buds Pro 3 et autre Galaxy Watch 7.

Comme Apple, Google sort 4 modèles de Pixel

Pour la première fois, et comme Apple, Google propose quatre modèles différents. On trouve tout d'abord désormais deux tailles pour son modèle Pro, avec le Pixel 9 Pro et le 9 Pro XL disponibles en versions de 6,3 pouces et 6,8 pouces, respectivement. Ce sont les dimensions exactes des iPhone 16 Pro et 16 Pro Max attendus pour le mois prochain.

Le Pixel 9 standard dispose d'un écran de 6,3 pouces, tandis que le Pixel 9 Pro Fold présente un écran de couverture de 6,3 pouces qui se déploie en un écran de 8 pouces.

Les Pixel 9 arborent une nouvelle barre de caméra arrière centrée à l'arrière de l'appareil, comme aperçu dans les récentes fuites et le teaser officiel. D'autres détails de conception incluent un dos en verre mat et des côtés en métal poli, et Google affirme que les nouveaux appareils sont deux fois plus durables que les smartphones Pixel 8. Le Pixel 9 Pro Fold présente un châssis plus fin que l'an passé, une charnière à friction fluide, et un ensemble de caméras rectangulaires sur une moitié de l'appareil.

Google utilise de nouveaux écrans OLED appelés "Super Actua" pour les modèles Pro, Pro XL et Fold, qui sont plus lumineux que les versions précédentes. Le Pixel 9 Pro Fold est 80 % plus lumineux que le Pixel Fold. De plus, Google utilise du verre Corning Gorilla Glass Victus 2 pour renforcer la durabilité.

Les nouveaux smartphones Pixel sont équipés du processeur Google Tensor G4, conçu spécifiquement pour l'IA comme Gemini. Ce processeur est plus rapide et plus économe en énergie que le précédent, avec plus de RAM (12 Go pour le Pixel, 16 Go pour les modèles Pixel Pro, alors qu'Apple a prévu 8 Go sur ses iPhone 16). Il y a également des améliorations de l'autonomie de la batterie et de la technologie de la caméra, les modèles Pixel 9 Pro adoptant un téléobjectif 5x avec un zoom Super Res 20x.

Gemini à tout va

Gemini est l'assistant IA des smartphones Pixel, et il est "profondément intégré" dans les applications Google avec un support pour Gemini Live sur les modèles Pro. Gemini Live nécessite un abonnement Gemini Advanced et offre une "expérience conversationnelle mobile" pour des "conversations fluides" avec l'IA. Les utilisateurs de Pixel peuvent communiquer avec Gemini via texte, images ou voix. Pixel Studio est une nouvelle application qui propose un générateur d'images intégré capable de créer des autocollants et des images à partir de commandes textuelles.

Google utilise aussi l'IA pour compléter l'application météo afin d'obtenir des bulletins météo personnalisés, créer des listes dans Google Keep, résumer des courriels et des messages, et enregistrer, rappeler et organiser des informations à partir de captures d'écran. Les notes d'appel sont une option qui permet d'enregistrer un résumé privé d'une conversation après un appel téléphonique. SOS Satellite, une fonctionnalité disponible sur l'iPhone depuis 2022, est désormais disponible sur les smartphones Pixel 9.

Les capacités photographiques incluent Add Me, qui utilise la réalité augmentée et l'IA pour ajouter le photographe dans la photo en combinant plusieurs images. Auto Frame permet de recadrer les images pour une meilleure composition, Zoom Enhance remplit les pixels manquants pour un zoom plus précis, et le Magic Editor prend en charge l'édition des photos à l'aide de commandes textuelles.

Prix

Le Pixel 9 commence à 899 €, le Pixel 9 Pro à 1099 €, le Pixel 9 Pro XL à 1 199 €, et le Pixel 9 Pro Fold à 1 899 €.

Pixel Buds Pro 2

Outre la nouvelle gamme de téléphones, Google a présenté les écouteurs Pixel Buds Pro 2. Ces derniers sont plus légers et plus petits que les Pixel Buds Pro, avec l'intégration de l'IA et d'une puce Tensor A1 plus rapide pour améliorer la réduction active du bruit. L'intégration Gemini est également incluse, avec la fonction Gemini Live pour converser avec l'IA. D'autres fonctionnalités comprennent l'intégration avec Find My Device, Clear Calling pour réduire le bruit ambiant, et Conversation Detection pour désactiver la réduction du bruit lorsque quelqu'un parle. On trouve toujours les autres fonctionnalités du premier modèle, comme l'audio spatial.

Prix

Les Pixel Buds Pro 2 sont au prix de 249 €.

Pixel Watch 3

La nouvelle Pixel Watch 3, avec son design circulaire, est disponible en deux tailles : 41 mm et une nouvelle option plus grande de 45 mm, avec des bordures plus petites pour des écrans plus grands. La montre est plus économe en énergie grâce à une nouvelle technologie d'affichage, et elle est également plus lumineuse qu'avant. Elle dispose d'une nouvelle fonction de santé capable de détecter la perte de pouls d'une personne et d'appeler les services d'urgence. Elle peut également détecter automatiquement le sommeil et activer le mode Bedtime pour économiser la batterie, avec une autonomie pouvant atteindre 36 heures. Plusieurs nouveautés ont été introduits par Apple avec watchOS 11.

Prix

La nouvelle Pixel Watch 3 commence à 399 €.



Tous les nouveaux appareils de Google peuvent être précommandés dès aujourd'hui sur le site officiel.