Les Google Pixel Buds Pro à 219€ avec réduction du bruit, transparence et audio spatial

Google a dévoilé hier soir, lors de sa conférence de développeurs I/O 2022, une gamme de nouveaux appareils Pixel destinés à concurrencer les produits Apple, dont les Pixel Buds Pro qui visent directement les AirPods Pro avec notamment la réduction active du bruit. Les écouteurs ont été présentés aux côtés des Pixel 6A, Pixel 7 et autres Google Glass 3.

Des nouveautés inspirées des AirPods Pro d’Apple

Les rumeurs avaient donc encore une fois vu juste, les Pixel Buds Pro sont les nouveaux écouteurs sans fil haut de gamme de Google dotés de fonctionnalités similaires à celles des AirPods Pro, notamment grâce à l’arrivée de l'annulation active du bruit, un mode Transparence qui laisse passer le bruit ambiant, la commande vocale mains libres "Hey Google", la commutation automatique entre les appareils Bluetooth précédemment appairés, l'intégration avec l'application "Find My Device" de Google pour suivre leur emplacement lorsqu'ils sont égarés, et la prise en charge de l'audio spatial un peu plus tard cette année.

Les Pixel Buds Pro s'adaptent à votre oreille grâce à une fonction Silent Seal qui optimise l'annulation du bruit, tandis que des capteurs intégrés mesurent la pression dans votre conduit auditif pour s'assurer qu'ils sont confortables à porter pendant de longues sessions d'écoute, selon Google. Là encore, Apple le propose depuis 2019 sur ses AirPods Pro.



Les Pixel Buds Pro peuvent être associés à n'importe quel appareil Bluetooth 4.0+, ce qui les rend compatibles avec des appareils comme le Mac, l'iPhone, l'iPad et l'Apple Watch. Ils se chargent sans fil dans un étui et offrent jusqu'à 11 heures d'écoute par charge, ou jusqu'à sept heures avec l'annulation active du bruit activée. L'étui peut également être chargé via USB-C ou sans fil pour un total de 31 heures d’écoute.



Les Pixel Buds Pro seront disponibles en précommande le 21 juillet, avec un prix fixé à 219 euros en France, contre 279 euros pour les AirPods Pro. Les écouteurs sont conçus avec une finition mate et sont disponibles en quatre options de couleur : Corail, Vert citron, Brume et Charbon.



Les AirPods Pro sont restés identique depuis leur première sortie en octobre 2019. Les rumeurs suggèrent que les AirPods Pro 2 seront publiés plus tard cette année avec une puce sans fil améliorée, des capteurs de mouvement pour les capacités de suivi de la condition physique, et potentiellement un design plus compact similaire aux Beats Studio Buds.