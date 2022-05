#FrenchDays : tous les AirPods sont en promo (classiques, Pro ou Max)

⏰ Il y a 1 heure

Medhi Naitmazi

1



Si vous souhaiter vous offrir des écouteurs sans fil Apple, c'est le moment avec les French Days, l'équivalent français du Black Friday. En effet, toute la gamme est actuellement à prix cassé, que ce soient les AirPods Pro, les AirPods 3, les AirPods 2 ou bien le casque AirPods Max. C'est le moment de se faire plaisir sur la boutique en ligne d'Apple sur Amazon avec des remises allant jusqu'à -30%.

Dans l'ordre : les AirPods 2, les AirPods 3, les AirPods Pro et les AirPods Max.

Les AirPods 2 pas chers

Les plus anciens du catalogue sont évidemment les AirPods 2, toujours vendus par Apple. Ils constituent l'entrée de gamme avec le design originel dont les fameuses tiges. Pas de réduction du bruit ni d'embouts en silicone, ils offrent cependant un son correct et quelques arguments en plus que les concurrents. Outre "Dis Siri", ils sont repérables sur Localiser et s'associent comme par magie à votre iPhone, sans aucun effort. Si votre budget est restreint, relisez notre avis sur les AirPods 2.

Les AirPods 3 pas chers

Ensuite, on trouve maintenant un "milieu de gamme" avec les AirPods 3. Sortis fin 2021, ils se placent idéalement entre les AirPods 2 et les AirPods Pro, tant en termes de prix que de fonctionnalités. Pour faire simple, il s'agit des AirPods Pro sans réduction active du bruit et d'embouts pour ceux qui sont allergiques. Nous en parlions de manière détaillée lors de notre test des AirPods 3.



Reprenant le look des AirPods Pro, ils n'ont pas cédé aux intra-auriculaires. En revanche, ils adoptent les dernières technologies comme une meilleure diffusion sonore, la compatibilité Spatial Audio (Dolby Atmos), l'égaliseur adaptatif ou encore l'étanchéité (IPX4). Sans oublier des micros largement améliorés.

Les AirPods Pro pas chers

Toujours du côté des écouteurs, le haut de gamme se nomme AirPods Pro. Comme nous l'avions noté dans test des AirPods Pro fin 2019, ces derniers apportent un confort indéniable tant en termes de port que d'écoute. En premier lieu, la réduction de bruit qui renforce l'immersion ou, au contraire, accentue les bruits extérieurs via le mode Transparence. Citons également la compatibilité Spatial Audio ou encore l'égaliseur adaptatif.



Son design intra-auriculaire est un vrai plus pour les séances de sport, de même que ses tiges courtes. Les écouteurs proposent toujours une autonomie de 24 heures avec le boitier de recharge sans fil, et la possibilité d'interpeler Siri qui peut vous lire vos messages, annoncer vos appels et exécuter des tâches sans les mains.



Si vous êtes intéressés, sachez que la promotion concerne la version 2021 qui intègre un boitier de recharge sans fil MagSafe. Une bonne idée pour éviter que le carcan des écouteurs ne valse et s'abime en chutant.

Le AirPods Max pas cher

Le dernier est un peu à part, puisqu'il s'agit du seul casque sans fil de la marque. Le AirPods Max est habituellement affiché à 629€, un prix très élevé qui n'a pas empêché la rupture de stock lors de sa sortie en 2020.



Pour mémoire, le AirPods Max est un casque non logotypé qui fait la part belle aux matériaux de qualité comme le verre et l'aluminium, ainsi qu'un tissu mesh très élégant. La qualité sonore est un cran au-dessus grâce à une isolation quasi-totale et une technologie qui tire partie des modes Lossless et Spatial Audio. Relisez notre test du AirPods Max pour comprendre ce que peut vous apporter le AirPods Max, bien qu'il soit plus lourd que ses concurrents de chez Bose ou Sony.