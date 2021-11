AirPods 3 : les écouteurs d'Apple sont en promo ! #BlackFriday

Il y a 2 heures

AirPods

Alban Martin

Lancé à la rentrée 2021, les nouveaux AirPods 3 se sont placés entre les AirPods classiques et les AirPods Pro, tant en terme de prix que de fonctionnalités.



Et c'est désormais le moment des premières promotions avec notamment Rakuten qui les propose à 184€, de quoi s'offrir une coque en plus par exemple.

Disponible en livraison et en magasin depuis le 26 octobre, les nouveaux écouteurs sans fil ont connu un grand succès. À la rédaction, nous avons apprécié leur positionnement lors de notre test, chose qui plaira à ceux qui n'aiment pas les intra. En effet, ils ne sont pas équipés d'embouts en silicone et ne pénètrent donc pratiquement pas dans le conduit auditif.

Pourquoi acheter les AirPods 3 ?

Rappelons les nouveautés et arguments des AirPods 3, avant de découvrir la promotion du moment en fin d'article.

Des AirPods 3 plus petits

Comme prévu par les rumeurs, Apple s'est rapproché du design des AirPods Pro avec une tige plus discrète et donc, un boîtier aussi plus compact.

Audio Spatial

La grosse nouveauté des AirPods 3, outre le nouveau design plus compact, c'est la prise en charge de la lecture de contenus multimédias en audio spatial. Vous allez pouvoir profiter de cet effet 3D (qui s'adapte en fonction de vos mouvements de tête) sur Apple Music, mais aussi sur d'autres applications comme Netflix qui propose cette technologie sur plusieurs de ses films et séries. Si vous préférez, vous pourrez même bloquer le suivi de la tête pour ne garder que la 3D en allant dans le centre de contrôle, puis appui long sur le volume sonore, et un autre appui sur le bouton "effet".

L'adaptative EQ

Autre changement côté son, les AirPods 2021 sont conçus pour ajuster automatiquement la musique en fonction de la forme de votre oreille. Apple explique le processus unique :

Les microphones orientés vers l’intérieur détectent les sonorités qui vous parviennent, puis règlent les basses et moyennes fréquences pour délivrer un son équilibré, personnalisé pour vous en temps réel, afin que vous ne manquiez aucun détail dans aucun morceau.

Une meilleure autonomie

Avec les AirPods 3, vous trouverez aussi une autonomie améliorée car Apple annonce désormais 6 heures de musique sur une charge et jusqu'à 30 heure avec le boîtier de charge.

La résistance à la transpiration et aux éclaboussures

Cette nouvelle version des AirPods s'adresse enfin aux sportifs. En effet, les AirPods 3 intègrent l'indice de protection IPX4, ce qui signifie qu'ils résistent à la transpiration et aux éclaboussures.

Acheter les AirPods 3 au meilleur prix

Si vous êtes prêts à vous lancer, voici où acheter les AirPods 3 au meilleur prix :

