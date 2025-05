Kuo : pas d'AirPods Pro 3 avant 2026, AirPods Max reportés à 2027

L'attente se prolonge pour les amateurs des écouteurs sans fil d'Apple. Selon les dernières informations partagées par l'analyste Ming-Chi Kuo, aucune mise à jour matérielle majeure n'est prévue pour la gamme AirPods avant un bon moment.

Un calendrier qui contredit d'autres rumeurs

Contrairement à certaines publications qui évoquaient l'arrivée des AirPods Pro 3 dès 2025, Kuo affirme que la prochaine génération ne sera pas lancée avant 2026. Ces nouveaux modèles devraient alors intégrer des caméras infrarouges, une fonctionnalité inédite pour les écouteurs de la marque à la pomme mais qui a déjà fait son apparition sur les Powerbeats Pro 2.

Ce délai paraît étonnant quand on sait que les AirPods Pro 2 auront presque quatre ans en 2026. Pour un produit aussi populaire et rentable, ce cycle de renouvellement exceptionnellement long pose question sur la stratégie d'Apple. Si les analyses de Kuo sont généralement fiables, on a du mal à le suivre sur ce coup.

Les AirPods Max laissés pour compte

Les nouvelles sont encore moins réjouissantes pour les utilisateurs du casque haut de gamme d'Apple. D'après Kuo, une version allégée des AirPods Max n'entrerait en production qu'en 2027, soit sept ans après la sortie du modèle original.



Il faudra se contenter de la maigre mise à jour des AirPods Max avec un un port USB-C, de nouvelles couleurs et la possibilité d'avoir un son lossless en filaire.

Entre-temps, Apple continue d'enrichir l'expérience de ses écouteurs actuels via des mises à jour logicielles. Les AirPods Pro 2 peuvent désormais faire office d'appareils auditifs homologués pour les pertes auditives légères à modérées, tandis que les AirPods 4 lancés l'automne dernier ont récupéré certaines fonctionnalités autrefois exclusives aux modèles Pro, comme la réduction active du bruit, à un prix plus accessible.



De notre côté, on attend au moins un renouvellement des AirPods Pro en septembre et ce serait très décevant qu'Apple ne fasse pas ce choix.