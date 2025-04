Luxshare envisage de produire pour Apple aux États-Unis

Luxshare, un important fournisseur d’Apple, étudie la possibilité de fabriquer certains produits aux États-Unis pour contrer les effets des nouveaux tarifs de douane imposés sur les exportations depuis la Chine, selon Reuters.

Un changement de paradigme

Ces déclarations proviennent de Wang Laichun, présidente de Luxshare Precision, lors d’un appel téléphonique avec des analystes, dont la transcription a été consultée par nos confrères. Luxshare joue un rôle essentiel dans la production des iPhone haut de gamme, des AirPods, des Apple Watch et du Vision Pro pour Apple.

Tim Cook en visite dans une usine de Luxshare.

La patronne a expliqué que, bien que les tarifs américains récemment instaurés aient un impact financier limité à court terme – en raison du faible volume de produits finis exportés directement vers les États-Unis –, l’entreprise revoit sa stratégie d’investissement mondiale pour minimiser les risques liés aux futures perturbations commerciales. Elle a mentionné la possibilité de suspendre certains projets en Chine tout en explorant l’ouverture de nouvelles usines ailleurs, y compris aux États-Unis.



Outre ses opérations en Chine, Luxshare dispose d’installations de production et de recherche en Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Mexique et aux États-Unis, bien que sa présence sur le sol de l'Oncle Sam reste modeste. Aucun détail supplémentaire n’a été fourni sur les lieux ou le calendrier d’une éventuelle expansion aux États-Unis. Wang a toutefois laissé entendre qu’étendre les lignes de production dans les pays où Luxshare est déjà implanté prendrait entre 12 et 18 mois.



Ce repositionnement stratégique reflète une volonté d’adaptation aux tensions commerciales croissantes. En diversifiant ses sites de production, Luxshare cherche à sécuriser sa collaboration avec Apple tout en anticipant d’éventuelles hausses de coûts ou restrictions. Cette réflexion pourrait redéfinir la chaîne d’approvisionnement d’Apple à long terme, l'entreprise de Tim Cook n'étant certainement pas étrangère à ces déclarations.