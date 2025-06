Les AirPods Pro 3 seraient reportés à 2026

L'analyste Jeff Pu de GF Securities affirme que les AirPods Pro 3 d'Apple ne seront pas lancés avant 2026, contredisant les attentes d'une sortie en 2025. Les clients potentiels vont ainsi devoir prendre leur mal en patience.

Les AirPods Pro 3 oui, mais plus tard

La feuille de route des produits de GF Securities, partagée par @jukanlosreve, va à l'encontre des déclarations de Mark Gurman de Bloomberg, qui suggérait récemment que de nouveaux AirPods avec surveillance de la fréquence cardiaque étaient "à quelques mois" de leur lancement, laissant présager un lancement fin 2025. Steve Moser a également découvert des références aux AirPods Pro 3 dans la bêta d'iOS 26.



Cependant, l'analyste Ming-Chi Kuo a récemment indiqué que des mises à jour significatives des AirPods, peut-être équipés de caméras infrarouges pour la santé, pourraient ne pas arriver avant 2026, sans préciser s'il s'agissait de la gamme Pro ou non-Pro.

Apple dévoile généralement des mises à jour majeures des AirPods en même temps que de nouveaux iPhones, ce qui faisait d'un événement en septembre 2025, avec la série iPhone 17, une fenêtre très probable. Un lancement en 2026 marquerait un écart de quatre ans depuis les AirPods Pro 2, lancés en septembre 2022. Eux-même étant sortis un peu moins de trois ans après les écouteurs originaux.



Les AirPods Pro 3 devraient offrir une suppression active du bruit nettement améliorée et une surveillance de la fréquence cardiaque, similaire aux Powerbeats Pro 2 récemment annoncés. Apple a mis à jour les AirPods Pro pour la dernière fois avec un boîtier de charge USB-C en septembre 2023.

Les sorties Apple à venir

La feuille de route de Pu suggère qu'Apple se concentrera sur d'autres matériels en 2025, notamment l'Apple Watch Series 11, l'Apple Watch Ultra 3 et une tablette HomePad supposée. Pour 2026, il prévoit le lancement des AirPods Pro 3 aux côtés de l'Apple Watch Series 12 et d'un Vision Pro actualisé. Pour 2027, Pu anticipe une surveillance de la glycémie pour l'Apple Watch, un "Vision Air" et des lunettes intelligentes.