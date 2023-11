Une première promotion sur les AirPods Pro 2 USB-C d'Apple !

Le Black Friday 2023 démarre en avance cette année avec une jolie promotion sur les nouveaux AirPods Pro 2 USB-C.



Présentée aux côtés de l'iPhone 15, la nouvelle édition des AirPods Pro 2 est dotée d'un boîtier avec port USB-C, d'une meilleure résistance à la poussière et d'une compatibilité avec le son sans perte en vue de l'utilisation du casque Vision Pro d'Apple. Bien qu'Apple continue de les désigner comme les AirPods Pro de deuxième génération, ils représentent tout de même une évolution dans la gamme.

Des changements à la marge

Les AirPods Pro 2 USB-C sont disponibles depuis fin septembre. Si les clients visés ne sont pas spécialement ceux qui ont déjà les AirPods Pro 2 Lightning, ils ont tout de même quelques arguments à faire valoir, en plus des détails déjà vus.

Comme vu dans les tests, il n'y a pas de raison impérieuse pour les utilisateurs actuels des AirPods Pro de deuxième génération de procéder à une mise à jour. L'ajout de l'USB-C est pratique, l'amélioration de la résistance à la poussière est appréciée, et la prise en charge de l'audio sans perte ne pourra être pleinement testée que lorsque les Vision Pro seront disponibles aux États-Unis, début 2024. En France, ce sera probablement en 2025.



Pour les deux modèles d'écouteurs, iOS 17 introduit plusieurs nouvelles fonctionnalités pour tous les AirPods Pro 2, notamment l'audio adaptatif, la conscience de la conversation et le volume personnalisé.



Le reste est identique au modèle original (cf notre test des AirPods Pro 2), à savoir une expérience magique (connexion et basculement entre appareils sans effort), une qualité audio en forte hausse, une réduction de bruit largement améliorée, le mode transparence pour entendre votre environnement, une autonomie de près de 30 heures en tout, des gestes pour contrôler le volume, la lecture ou encore Siri. N'oublions pas quatre tailles d'embouts et un anneau intégré pour une lanière optionnelle.

Acheter AirPods Pro 2 2023

Si vous souhaitez acheter les AirPods Pro 2 USB-C, ils sont actuellement en promotion à :

239 euros sur Amazon au lieu de 279 euros.

Une réduction de 14 % qui tombe à pic avant Noël en cette semaine de Black Friday.



