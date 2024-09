AirPods Pro 2 : la bêta (7A5244b) pour les nouveautés iOS 18 !

Apple a publié un nouveau firmware bêta pour les AirPods Pro 2 avec la prise en charge des fonctionnalités d'iOS 18. Si elles ne sont pas nombreuses, elles devraient plaire aux utilisateurs.



: Apple publie une deuxième bêta avec le build 7A5244b.

Geste de la tête et l'isolation vocale

La firme de Cupertino a publié une tonne de bêta ce soir, dont un nouveau firmware bêta pour les AirPods Pro 2, y compris les versions Lightning et USB-C. Le firmware mis à jour porte le numéro de build 7A5220e, et il est actuellement réservé aux développeurs.

Lors de la keynote d'aujourd'hui, Apple a présenté plusieurs nouvelles fonctionnalités qui arrivent sur les AirPods Pro 2 dans le cadre d'iOS 18, notamment les gestes de la tête, et ces fonctionnalités pourraient être incluses dans la mise à jour du micrologiciel.



Grâce aux gestes de la tête, les utilisateurs peuvent contrôler Siri sur les AirPods d'Apple en secouant ou en hochant la tête. Si vous recevez un appel téléphonique, par exemple, vous pouvez secouer la tête pour refuser de répondre ou hocher la tête pour accepter l'appel. Les interactions avec Siri peuvent être utilisées pour répondre aux messages, appels et notifications entrants. Top !



De plus, Apple a ajouté l'isolation vocale aux AirPods Pro pour réduire les bruits de fond et faciliter l'écoute, ainsi qu'une nouvelle fonction d'audio spatiale personnalisée spécifique aux jeux. Les développeurs de jeux pourront intégrer l'audio spatial dans leurs jeux pour une expérience audio plus immersive. Le premier jeu sera un Need For Speed.

Pour les autres AirPods

Enfin, Apple étend l'Audio Spatial Personnalisé avec le suivi dynamique de la tête pour les jeux. Cette fonctionnalité sera disponible sur les AirPods 3, AirPods Pro et AirPods Max :