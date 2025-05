AirPods Pro 3 : leur arrivée se précise

Alors que les fans de la marque attendent avec impatience les prochaines annonces matérielles, une fuite repérée dans le code des logiciels d’Apple laisse entrevoir l’arrivée "pour bientôt" des AirPods Pro 3. Sans communiqué officiel ni visuel, Apple semble pourtant déjà ajuster son écosystème pour accueillir cette nouvelle génération. Voici ce que l’on sait à ce jour.

AirPods Pro 3 : un indice dans le code d’Apple

Les rumeurs sur les AirPods Pro 3 circulent depuis un certain temps, avec une sortie prévue à l’automne. Cependant, une fuite provenant du propre logiciel d’Apple a apporté le premier indice officiel que les AirPods Pro 3 arrivent bientôt.

Le développeur Aaron Perris a partagé sur X (anciennement Twitter) une chaîne de code qu’il a découverte dans une récente version logicielle d’Apple. Cette chaîne de code suggère que l’arrivée des AirPods Pro 3 n’est pas très éloignée.

Comme on peut le voir dans la capture d’écran de Perris, il a remarqué un changement clé. Là où le code faisait auparavant référence à une tâche nécessitant les “AirPods Pro 2e génération”, cette même tâche a maintenant une nouvelle description dans la récente version logicielle.

Désormais, il est indiqué qu’elle nécessite les “AirPods Pro 2 ou ultérieurs”. En d’autres termes, quelque chose dans le code d’Apple qui nécessitait actuellement les AirPods Pro 2 fonctionnera également avec les AirPods Pro 3, et Apple prépare son logiciel pour ce changement.

Qu'attendre des AirPods Pro 3 ?

Les rumeurs autour des AirPods Pro 3 évoquent plusieurs améliorations techniques notables. On parle notamment de l’introduction d’une nouvelle puce H3, censée offrir de meilleures performances audio, une latence réduite et une meilleure efficacité énergétique. La réduction active du bruit (ANC) serait aussi optimisée, avec une isolation sonore encore plus poussée pour une expérience immersive, même dans des environnements bruyants.

Côté design, peu de changements majeurs sont attendus, mais Apple pourrait affiner l’ergonomie pour un meilleur confort au quotidien. Certaines sources évoquent aussi de nouvelles fonctions liées à la santé et au bien-être, comme des capteurs de température ou de suivi auditif, en lien avec l’évolution de l’écosystème santé d’Apple. Enfin, une meilleure intégration avec iOS 19 et les futures fonctions de Siri sous IA serait également au programme.

Une sortie à la WWDC ?

La découverte de cette chaîne de code dans le logiciel d’Apple suggère que la sortie des AirPods Pro 3 approche. Bien qu’un lancement lors de la WWDC soit possible, il est plus probable que les nouveaux écouteurs soient dévoilés en septembre aux côtés des autres produits phares d’Apple.