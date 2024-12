AirTags 2 : la localisation précise arrive !

Selon Mark Gurman de Bloomberg, qui nous parlait à l'instant de la Magic Mouse 3, la prochaine génération d’AirTags bénéficiera d’une amélioration significative grâce à une nouvelle puce à ultra-large bande (UWB). Cette mise à niveau permettra de tripler la portée de la fonction "Localisation précise", offrant un suivi bien plus efficace.

Une portée 3x plus grande

L’AirTag actuel, lancé en 2021, utilise une puce UWB introduite avec l’iPhone 11, offrant une portée de 10 à 30 mètres pour la localisation précise. Avec la nouvelle puce que l'on connaît depuis l’iPhone 15, l’AirTag de deuxième génération pourrait atteindre une portée de 30 à 90 mètres, rendant la recherche d’objets perdus beaucoup plus pratique lorsqu'on s'en rapproche. Bien évidemment, la localisation approximative à grande distance ne changera pas, mais une fois dans la zone "chaude", il sera alors bien plus facile de retrouver son sac, son vélo ou autre objet que l'on aura associé à l'AirTag.

Un top produit

En attendant ce nouveau modèle, probablement pour le courant de l'année 2025, sachez que les AirTags actuels restent très populaires et sont particulièrement abordables. On les trouve à 29 € l’unité ou 89 € le pack de 4 sur Amazon, une bonne idée de cadeau pour les fêtes de Noël par exemple. Retrouvez également les accessoires AirTags pour vélo, à l'heure où le vol est devenu un véritable fléau.

Avec cette mise à jour attendue, les AirTags 2 promettent de devenir un outil encore plus indispensable pour retrouver facilement ses objets du quotidien, certains l'utilisant même sur leurs animaux domestiques (bien qu'Apple le déconseille).

